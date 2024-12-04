Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Londra’da İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla tarafından büyük bir törenle karşılandı. Geleneksel Atlı Muhafızlar Geçit Töreni ile onurlandırılan Emire, Kraliyet ailesi üyeleri, Başbakan ve bakanlar da eşlik etti.

Londra sokakları, bu tarihi ziyaretin onuruna Katar ve İngiltere bayraklarıyla süslenerek görsel bir şölen sundu. Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Katar Emiri’ni selamlayarak, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin altını çizen bir karşılamada bulundu.

Kral Charles, Buckingham Sarayı'ndaki devlet yemeği sırasında Katar Emiri'ni Arapça olarak karşıladı ve 'Selam' verdi...

Ziyaret, iki ülkenin diplomatik bağlarını daha da pekiştirirken, aynı zamanda Katar’ın İngiltere ile olan dostane ilişkilerini pekiştiren önemli bir adım olarak tarihe geçti.