Gazze'deki insanlık dışı İsrail katliamına ilk günden bu yana el veren ABD Başkan Joe Biden ve yönetimine Donald Trump'tan net cevap geçtiğimiz Haziran ayında gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump UFC 302'de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile bir araya gelmiş ve aralarında geçen diyalog çok konuşulmuştu. Nurmagomedov, Trump'a "Filistin'deki savaşı durduracağını biliyorum" demişti, Trump ise buna karşılık olarak , "Durduracağız. Savaşı durduracağım." ifadelerini kullanmıştı.

Başkanlık seçimlerini kazanan Trump'ın sözünü tutup tutmayacağı merak konusu oldu.