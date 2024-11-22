HABER: ALİ KARABAŞ

Gazze İçin Ortak Çalışma Çağrısı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, Gazze'nin fuarın odak konularından biri olduğunu vurguladı. Tuğrul, "Gazze, hepimizin kanayan yarası. Burada düzenlediğimiz toplantılarla, yardımların nasıl daha etkili bir şekilde ulaştırılabileceği ve işbirliklerinin nasıl güçlendirilebileceği konularını ele alıyoruz. Fuar sonunda bir deklarasyon imzalayarak kamuoyuna duyuracağız." dedi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal'dan İşbirliği Mesajı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal ise fuara olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. "150’den fazla STK fuara katılıyor ve bunların yaklaşık üçte biri yabancı kuruluşlardan oluşuyor. Yerli ve yabancı STK’ler arasındaki işbirliklerini artırmak için bu fuar önemli bir fırsat." diye konuştu.

Akbal, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzdan bugüne ümmetin dayanışması adına çalıştık, Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümlerin karşısında dik bir duruş sergiledik. İDSB olarak bundan sonra da İslam dünyasının kalkınmasına katkı sunmak ve çalışmak adına geri durmayacağımız. Fuarın ana amacı Gazze soykırımı ve siyonist ideolojinin yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkati çekmek. Küresel sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmeyi de amaçlayan fuarımız İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirerek ortak hedefler doğrultusunda güçlü adımlar atmayı da şiar edinmektedir. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Yemen'den Arakan'a kadar mazlum coğrafyaların sesi olmayı, adaletin ve barışın savunuculuğunu yapmayı kendimize görev edindik. Zulüm karşısında susmayacak, birlikte hareket ederek teveccühümüzü artıracağız. Amacımız yalnız Gazze'yi değil tüm İslam coğrafyasını huzur ve refaha kavuşturmaktır."

Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Dört gün boyunca sürecek olan fuar, sivil toplumun farklı alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Katılımcılar, stantlarda STK’lerin projeleri hakkında bilgi alırken, düzenlenen etkinliklerle sivil toplumun küresel meselelerdeki rolü üzerine tartışmalara katılma imkanı buluyor.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal - Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan - Ekovitrin Haber Merkezinden Ali Karabaş

Gazze’ye yönelik yardımlardan gençlerin katılımına kadar geniş bir yelpazede içerik sunan fuar, sivil toplum alanında önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çekiyor.