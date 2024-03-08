Girişimci kadınları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; "Türk kadınını tarif etmekte kelimeler kifayetsiz kalır, gerek Osmanlı İmparatorluğu'nda gerekse de daha önce kurulmuş Türk devletlerinde Türk kadını her zaman gerek sosyal hayatın gerek devlet yönetiminin, gerek ticari hayatın önemli noktalarında yer almıştır. Türk kadını her zaman Türk erkeğinin yanında oldu ve toplumun gelişmesinde önemli katkılar sağladı" ifadelerini kullandı.