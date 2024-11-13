Samsun’dan 12 yaşındayken Almanya’ya giden Hasan Özdaş, orada çiçekçilik yapmaya başladı. 53 yıl Almanya’da yaşayan Özdaş, hep özlemini çektiği vatanı Türkiye’ye döndü. Çocukken babasından ve diğer büyüklerinden gördüğü giyim tarzına göre gardırobunu yeniden dizen 61 yaşındaki Hasan Özdaş, bu şekilde giyinerek eşiyle birlikte Türkiye turuna çıktı.

Yöresel kıyafetinden başka bir şey giymiyor

Babasından esinlenerek yöresel çizme, pantolon, köstekli saat, gömlek, yelek, tespih, kasket giyinen ve 20 yıldır hiç kesmediği bıyıkları ile ülkeyi gezen Özdaş, oldukça dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve turistlerin sık sık fotoğraf çekindiği Özdaş, tarzı ile adeta fark oluşturuyor. Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evlerini de gezen Hasan Özdaş, vatandaşlarla sık sık fotoğraf çekindi. Dışarıda sadece bu kıyafetle dolaştığını söyleyen Özdaş, başka bir şey giymediğini belirtti. Özdaş, düğüne de cenazeye de yöresel kıyafetleri ile katılıyor. Hasan Özdaş, 20 yıldır düzeltmek dışında hiç makas değmeyen bıyıklarını her gün tarayıp özel besleyici yağlar sürüyor.

“Babalarımız ve dedelerimiz böyle gezerdi”

Eskişehir’e gelen 61 yaşındaki Hasan Özdaş tarzı hakkında, “12 yaşında Almanya’ya gittim, orada 35 yıl kaldım. Kendi iş yerim ve bir evim vardı. Emekli olduğumda döneceğim dedim, döndüm vatanıma. Şimdi gezip tozuyorum, bugün de Eskişehir’e geldim. Eskiden babalarımız ve dedelerimiz böyle gezerdi. Çocukken de ben onların tarzına özenirdim, ‘Büyüdüğüm zaman ben de böyle giyinip gezeceğim’ derdim. Şimdi de giyindim, geziyorum. Buna İngiliz kilodu derler; büyüklerimiz atın tepesinde hep bunlarla gezerdi. Samsun’da zaman zaman ben de ata binip böyle geziyorum. Bu şekilde yaşıyorum. Özeniyordum, o yüzden döndüm. Bu kıyafetleri giyip gezeyim diye geri geldim. Şimdi de il il geziyorum, ülkenin her tarafına gidiyorum. Toplam 5 takımım var. Görenler benimle fotoğraf çekiniyorlar. Bilenler biliyor, ‘Eskiyi yaşatıyorsun, tebrik ederiz Pala Dayı’ diyorlar.

“Almanya’dan iyi ki dönmüşüm”

20 yıldır bıyıklarını hiç kesmeyen 61 yaşındaki Hasan Özdaş, şöyle devam etti;

“Bıyıklar 20 yıldır var, onlara da devamlı bakıyorum ve zaman zaman boyatıyorum. Yaş da ilerledi, 61 yaşındayım. Mutluyum, çok mutluyum, Almanya’dan İyi ki dönmüşüm. Geleli 5-6 yıl oluyor. Oradaki her şeyimi bıraktım da geldim. Türkiye’de bir Eskişehir kalmıştı, onu da işte bugün hanımla beraber geziyoruz. Tespihim ise hanımın hediyesi. Safranbolu’ya gitmiştik, oradan bana hediye almıştı. Onun hediyesi benim için de çok değerli. Ben büyük çekiyorum, ufaklar bana gelmiyor. Benim 8-10 tane tespihim var, onlar da bu tarzda. Hatta evlenirken eşime dedim, ‘Beni böyle kabul edeceksen evleniriz, yoksa evlenmeyiz.’ Hanım da dedi, ‘Bana da yaptır, ben de gezeyim.’ Zaman zaman hanımla da böyle giyinip geziyoruz, benim kıyafetim bu.”