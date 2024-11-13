“Aydınlık Bir Gelecek” misyonuyla hareket eden İstanbul Aydın Üniversitesi, bu adımla enerji ihtiyacını çevre dostu çözümlerle karşılayarak karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Güneş enerjisi panelleri sayesinde temiz enerji üretimi sağlayan bu proje, yenilenebilir enerjiye geçişin önemini vurgularken aynı zamanda öğrencilerin ve toplumun çevre bilinci geliştirmesine katkı sunuyor.

Üniversite yetkilileri, sürdürülebilirlik yolunda atılan bu adımın yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik daha kapsamlı projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını ifade ettiler. İstanbul Aydın Üniversitesi, bu girişimiyle doğa dostu enerji çözümlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunarak, enerjide çevreci bir dönüşüm için örnek teşkil ediyor.