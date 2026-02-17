Aracı, 17 Şubat’ta Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da düzenlenen toplantıda “Kimyada Birlik Zamanı” mesajıyla yola çıktığını duyurdu.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü konumundaki kimya, 2025 yılında 31,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak toplam ihracattan yüzde 13,5 pay aldı. 8 bini aşkın firmayı temsil eden İKMİB’de yeni dönem süreci bu açıklamayla resmen başlamış oldu.

Adaylık konuşmasında birlik ve ortak akıl vurgusu yapan Aracı, 16 alt sektörü kapsayan bütüncül bir ihracat stratejisi hedeflediklerini belirtti. Yüksek katma değerli üretim, ana kimyasallarda yerli kapasitenin artırılması, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme başlıklarının öncelikli olacağını ifade etti.

Aracı’nın liderliğinde hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olan GEBKİM OSB ise vizyonunun somut örneği olarak gösteriliyor. Aracı, bu modeli İKMİB çatısı altında daha geniş bir zemine taşımayı hedeflediğini söyledi.

Toplantıda konuşan İKMİB Başkanı Adil Pelister ise sektörün birlikte hareket etme kültürüne dikkat çekerek, Aracı’nın yaklaşımını “ortak yürüyüşün devamı” olarak değerlendirdi.