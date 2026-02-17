Bu uzun vadeli lisans, mobilitenin geçici bir hizmet modeli değil, kamu iş birliğine dayalı stratejik bir şehir yatırımı olduğunu ortaya koyuyor. Tripy, yapay zeka destekli filo yönetimi ve veri odaklı operasyonel altyapısıyla İstanbul’un akıllı şehir vizyonuna teknoloji temelli katkı sunmayı hedefliyor.

MİA Teknoloji’nin iştiraki Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 10 yıllık Paylaşımlı Elektrikli Bisiklet İşletme Lisansı ile Avrupa’nın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’da akıllı mobilite altyapısında yeni bir dönem başlatıyor. Bu gelişme, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil; MİA Teknoloji’nin akıllı şehir vizyonunun 16 milyonluk bir mega kentte uzun soluklu ve ölçeklenebilir bir mobilite altyapısına dönüşmesi anlamı taşıyor. 10 yıllık işletme süresi, mobilitenin kısa vadeli bir operasyon değil, güçlü kamu iş birliğine dayalı uzun vadeli bir altyapı yatırımı olduğunu gösteriyor. Avrupa’da benzer sözleşmeler ortalama 3 yıl, ABD’de ise 5 yıl seviyesindeyken, Tripy’nin elde ettiği 10 yıllık münhasır lisans modeli kurumsal kapasite ve kamu güveni açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

Akıllı şehir vizyonu 16 milyonluk mega kentte hayata geçiyor

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul’da faaliyet gösterecek olan Tripy, bu lisansla birlikte Türkiye genelinde hizmet verdiği toplam nüfusu 30 milyonun üzerine taşıyor. Türkiye’nin ilk ve en büyük paylaşımlı elektrikli bisiklet platformu olan Tripy, filo büyüklüğü açısından Avrupa’nın ilk 5 operatörü arasında yer alıyor. Yeni dönemle birlikte şirket, ölçeklenebilir iş modelini Avrupa’nın en büyük metropollerinden birinde uzun vadeli olarak konumlandırıyor.

Tripy, kendisini yalnızca bir bisiklet kiralama girişimi olarak değil; gelişmiş yazılım altyapısı, yapay zeka destekli optimizasyon sistemleri ve veri analitiği yetkinliğiyle konumlanan bir teknoloji ve altyapı şirketi olarak tanımlıyor. İstanbul operasyonu ileri teknoloji filo yönetim sistemleri, veri odaklı yapay zeka destekli optimizasyon altyapısı ve yüksek operasyonel verimlilik modeli ile yürütülecek. Bu yaklaşımın şehir trafiğinin daha verimli yönetilmesine ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

10 yıllık lisans güçlü gelir görünürlüğü sunuyor

10 yıllık lisans süresi Tripy’nin uzun vadeli, öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir modelini daha da güçlendiriyor. Uzun dönemli işletme hakkı sayesinde güçlü nakit akışı ve yatırım geri dönüşü açısından yüksek görünürlük sağlanıyor. İstanbul operasyonu aynı zamanda Tripy için Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılım sürecinde önemli bir referans niteliği taşıyor. Sürdürülebilirlik boyutunda ise Tripy bugüne kadar 500 ton karbon emisyonunun engellenmesine katkı sağladı. İstanbul operasyonunun, kentin karbon ayak izini azaltma hedeflerine ve yeşil şehir vizyonuna stratejik destek sunması bekleniyor.

Tripy’nin “The Future of Mobility” sloganı doğrultusunda İstanbul’da başlayacak yeni dönem, mobilitenin geleceğini veri, yazılım ve sürdürülebilirlik odağında yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

MİA Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MİA Teknoloji iştiraki Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., 16.02.2026 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 10 yıllık Paylaşımlı Elektrikli Bisiklet İşletme Lisansı almıştır. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul’da faaliyet gösterecek olmak, Tripy’nin ölçeklenebilir iş modeli ve operasyonel kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Söz konusu lisans ile birlikte Tripy’nin Türkiye genelinde hizmet verdiği toplam nüfus 30 milyonun üzerine çıkacak; şirketimizin uzun vadeli, öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir modeli daha da güçlenecektir. 10 yıllık işletme süresi, güçlü nakit akışı ve yatırım geri dönüşü açısından yüksek görünürlük sağlamaktadır. İstanbul operasyonu, ileri teknoloji filo yönetim sistemleri, veri odaklı yapay zeka destekli optimizasyon altyapısı ve yüksek operasyonel verimlilik modeli ile yürütülecektir.

Bu gelişme, Tripy’nin global ölçekte büyük şehir operasyonlarını yönetebilen bir teknoloji ve altyapı şirketi olduğunu teyit ederken, ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şirket değerine önemli katkı sağlayacaktır.”