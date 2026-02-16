Tepret, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, ticari işletme sahiplerinin özel bankacılık beklentilerinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek, “İş dünyasındaki hızlı dönüşüm, küresel rekabet ve dijitalleşme; finansal çözümlerin de aynı hız ve esneklikle kurgulanmasını zorunlu kılıyor. İşletme sahipleri hem şirketlerinin büyümesini destekleyecek stratejik finansman çözümleri hem de kişisel servetlerini sürdürülebilir ve değer odaklı bir yaklaşımla yönetebilecekleri entegre bir hizmet modeli bekliyor. Artık yüksek getiri tek başına yeterli değil; likidite yönetimi, riskten korunma stratejileri ve küresel trendlerle uyumlu alternatif yatırım fırsatları da karar süreçlerinde belirleyici oluyor. Yapay zeka destekli yatırım tavsiyeleri, sürdürülebilirlik temalı fonlar ve uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan varlık sınıfları, ticari işletme sahiplerinin portföy tercihlerinde giderek daha fazla yer buluyor. Biz de özel bankacılık yaklaşımımızı, ticari işletme sahiplerinin hem iş hem de özel yaşam finansman ihtiyaçlarını bütüncül bir perspektifle ele alacak şekilde tasarlıyoruz.” dedi.

Ticari şubelerde özel bankacılık hizmeti

Türkiye genelindeki 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesine ek olarak 20 Ticari İhtisas Şubesinde “Co-private” adıyla hibrit bir özel şube modeli oluşturduklarını ve böylece ticari işletme sahiplerine daha kolay ulaştıklarını söyleyen Tepret, müşterilerin sürekli güncel verilerle değişen risk algısının ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler; yasal düzenlemeler, vergi düzenlemeleri konusundaki içgörülerle birleştirilmesiyle kişiye özel çözümler sunulduğunu anlattı. Tuba Tepret, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ticari şubelerimize entegre edilen özel bankacılık alanları sayesinde ticari ve özel bankacılık hizmetlerini tek çatı altında buluşturan hibrit bir hizmet modeli yürütüyoruz. Firma sahipleri ve girişimcilerin özel bankacılık ihtiyaçlarına yönelik bir konsantrasyon ile geliştirdiğimiz iş modelimizle, ticari ve bireysel finansal ihtiyaçları iç içe geçen işletme sahipleri ve ailelerinin varlık yönetimine ilişkin tüm gereksinimlerini bütünsel bir bakış açısıyla tek noktadan, kapsamlı ve ayrıcalıklı bir anlayışla ele alıyoruz. Müşterilerimizin ticari faaliyetlerine yönelik uçtan uca sunduğumuz kredi, mevduat, kambiyo ve nakit yönetimi çözümlerini, şahsi varlık yönetimlerine yönelik özel bankacılık hizmet ve ürünlerimizle buluşturarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz.”

İş Bankası Özel Bankacılık hakkında

İş Bankası Özel Bankacılık, Türkiye genelinde 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesi, 20 Ticari İhtisas Şubesi ve Kıbrıs'ta 2 Bireysel Şubede Corner alanı ile hizmet veriyor. Müşteri varlıklarını en iyi şekilde yönetmek ve müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta gibi İş Bankası Grubu bünyesinde yer alan güçlü finansal iştiraklerle entegre bir iş modeli yürütülüyor.

Özel yatırım fonları, concierge hizmetleri, bireysel kredi çözümleri ve Privia Black kredi kartı ayrıcalıklarıyla müşterilerin finansal ve yaşam tarzına yönelik beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiriliyor.