Link, etkinlik kapsamında bulut tabanlı çözümleri, kurumsal yazılım yetkinlikleri ve dijital dönüşüm projelerindeki deneyimiyle bölgesel ölçekte büyüme potansiyelini yatırımcılar ve paydaşlarla paylaştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Köprüsü” başlıklı Azerbaycan–Türkiye İş Forumu; Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Azerbaycan İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı ile Sistem Global iş birliğiyle düzenlendi. Foruma Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Samir Memmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu , Link Genel Müdür Yardımcısı Erhan Polat, Link İş Geliştirme Yöneticisi Uğraş Uysal ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “İki Ülke, Tek Ekosistem” başlıklı sunumlar; Türkiye ve Azerbaycan arasında dijital dönüşüm, yazılım ihracatı ve teknoloji yatırımlarının ölçeklenmesine yönelik ortak vizyonu ortaya koydu. Link de bu platformda, bulut tabanlı çözümleri, kurumsal yazılım yetkinlikleri ve dijital dönüşüm projelerindeki tecrübesiyle bölgesel büyüme stratejisini paydaşlarla buluşturdu.

Teknoloji ihracatında somut adım

Link Genel Müdür Yardımcısı Erhan Polat, etkinliğin şirketin ihracat vizyonu açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, “Link’in ihracat stratejisi açısından etkinliğin en önemli çıktılarından biri, Azerbaycan Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığı’na bağlı İnovasyon ve Dijital Gelişim Ajansı ile TÜBİSAD üyelerine özel olarak imzalanan iyi niyet anlaşması oldu. Bu anlaşma, orta ve uzun vadede ortak projelerin geliştirilmesi, kamu odaklı dijital dönüşüm yatırımlarının artırılması ve teknoloji ihracatına yönelik somut iş fırsatlarının oluşturulması açısından stratejik bir zemin oluşturuyor. Türkiye’nin yazılım ve teknoloji alanındaki birikimini kardeş ülke Azerbaycan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle buluşturmak, Link’in uluslararası büyüme hedeflerinde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor” dedi.

Uluslararası teknoloji projelerinde etkin rol hedefi

Etkinlik süresince gerçekleştirdikleri B2B ve B2C görüşmeler kapsamında Azerbaycan’daki kamu kurumları ve özel sektör teknoloji şirketleriyle verimli temaslar kurduklarına değinen Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu görüşmelerde potansiyel projeleri, işbirliği fırsatları, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilir büyüme perspektifiyle değerlendirme fırsatı yakaladık. Link’in , güçlü proje yönetimi kapasitesi ve uluslararası pazarlara uygun ürün portföyü, Azerbaycan pazarındaki yatırımcılar açısından önemli bir rekabet avantajı oluşturuyor. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda Azerbaycan başta olmak üzere, Türk Cumhuriyetlerde dijital dönüşüm projelerinde daha etkin rol almayı, gelir yapımızı çeşitlendirmeyi ve uluslararası pazarlardan elde ettiğimiz payı kademeli olarak artırmayı hedefliyoruz.”