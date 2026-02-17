Denetimlerde özellikle Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller, et ve et ürünleri, tatlı çeşitleri, marketler ve toplu tüketim alanları mercek altına alındı. Ekipler; ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, saklama koşulları ve genel hijyen durumlarını kontrol ederken, Ticaret birimleri ise fiyat etiketleri ve olası fahiş fiyat artışlarına yönelik incelemelerde bulundu.

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Ciddi ihlallerde ise idari yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini vurguladı.

Açıklamalarda bulunan yetkililer, vatandaşların sağlığının öncelikli olduğunu belirterek, karşılaşılan olumsuzlukların ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Özellikle toplu tüketim yerleri, fırınlar ile et ve süt ürünleri üreten işletmelerde kontrollerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl boyunca binlerce işletmede denetim yapıldığı, çok sayıda işletmeye idari para cezası uygulandığı ve yeni yılda da denetimlerin yoğun şekilde sürdüğü açıklandı. Ticaret ekiplerinin de yüzlerce fiyat denetimi gerçekleştirdiği ve çeşitli ihlaller tespit ettiği belirtildi.

Ramazan süresince özellikle ibadethane çevrelerinde ve akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle kontrollerin artırılacağı, gece üretim yapan fırınların da denetim kapsamında olacağı kaydedildi. İşletme sahipleri ve vatandaşlar ise denetimlerin düzenli şekilde yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.