Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, program kapsamında yerli üretim endüstriyel elektrik kabloları üreten tesis, banka kartları için çip üretim merkezi ve elektrikli ev aletleri üretim fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İthalat Azalacak, İhracat Artacak

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerli üretim hacminin artırılmasının ve ihracata yönelik devlet teşviklerinin güçlendirilmesinin sürdürüleceği bildirildi.

2026-2027 dönemine ilişkin planlamada, ithalatın azaltılması ve komşu ülkelere ihracatın artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda 87 milyon dolarlık ithal ikame ürün üretiminin planlandığı belirtilirken, hem döviz tasarrufu sağlanmasının hem de pazardaki rekabet gücünün yükseltilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

“Türkiye ile 9 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı”

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev başkanlığında, sektörlerde ve bölgelerde yüksek ekonomik büyümenin sürdürülmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Mirziyoyev toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl ülke ekonomisinde kaydedilen büyümeye dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) yüzde 7,7 artarak 147 milyar doların üzerine çıktı.

Enerji tasarruflu teknolojilerin devreye alınmasıyla katma değeri yüksek projelerde artış sağlanırken, enerji maliyetleri yüzde 15 azaldı.

Tarımda hektar başına ortalama gelir 4,5 bin dolardan 5 bin dolara yükseldi.

İş gücü verimliliği yüzde 4,7 arttı.

Yurt dışı temaslar kapsamında 135 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı.

Mirziyoyev ayrıca, geçen yıl Türkiye ile 9 milyar dolar, Pakistan ile 1 milyar 428 milyon dolar tutarında yatırım anlaşmaları imzalandığını açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasına da değinen Mirziyoyev, iç piyasada fiyat istikrarının korunmasının önemine dikkat çekerek, özellikle temel tüketim ürünlerinde denetimlerin artırılacağını ifade etti.