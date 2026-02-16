Rekabet Kurumu kararlarına göre şirket; Kamu ihalelerinde danışıklı hareket ettiği gerekçesiyle 333,3 milyon TL, Yıkıcı fiyat uygulayarak hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 164,4 milyon TL idari para cezası verildi

Kararlar, kurumun piyasa rekabetini korumaya yönelik denetim ve yaptırım mekanizmasının bir parçası olarak alındı.

1. Soruşturma: İhalelerde Danışıklı Hareket 333 milyon 317 bin 215,40 TL idari para cezası

Rekabet Kurulu’nun yürüttüğü ilk soruşturmada, Koruma Klor’un bazı küçük ve orta ölçekli şirketlerle birlikte kamu ihalelerinde rekabeti bozacak şekilde koordinasyon kurduğu tespit edildi. Bu kapsamda belirli firmalarla danışıklı hareket ettiği ve piyasa şartlarını etkilemeye yönelik davranışlarda bulunduğu sonucuna varıldı. Kurul, bu ihlale ilişkin kararında toplam 333 milyon 317 bin 215,40 TL idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Bu tür davranışlar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasaklanan “teşebbüsler arası rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler” kapsamında değerlendiriliyor. İhalelerde rakiplerle koordinasyon sağlanması, tekliflerin yapısı ve sonuçları üzerinde kontrol oluşturarak rekabet ortamını zedeleyebilir.

2. Soruşturma: Hakim Durumu Kötüye Kullanma 164 milyon TL idari para cezası

İkinci soruşturmada ise Rekabet Kurulu, Koruma Klor’un pazardaki gücünü tek başına kullanarak rakip firmaları zor duruma sokacak fiyatlama stratejileri izlediğini belirledi. Kurum, maliyetlerin altında satış yaparak rakip firmaları pazar dışına itmeyi amaçladığı kabul edilen bu davranışı, “hakim durumun kötüye kullanılması” olarak nitelendirdi. Söz konusu ihlal nedeniyle şirkete yaklaşık 164 milyon TL idari para cezası verildi.