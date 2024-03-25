Herkesin güvenle, kolayca ve hızlı bir şekilde araç alıp satabilmesini sağlamayı amaçlayan VavaCars, dijital hizmetleri arasına VavaBot’u ekledi. İkinci el araç alım-satımın tüm adımlarında müşteri memnuniyetine odaklanan ve 7/24 ulaşılabilir olan VavaBot, yapay zeka tabanlı chatbot olarak dijital otomotiv sektöründe dönüşüme de hizmet edecek.

ChatGPT 3.5 alt yapısıyla, VavaCars tarafından oluşturulan VavaBot; yapay zeka teknolojisiyle araç alım-satım deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. VavaCars müşterilerinin aradıkları özellikteki araçları anında bulabilmeleri için geliştirilen VavaBot; yapay zeka teknolojisini kullanarak belirlenen bütçe aralığında, marka ve modeldeki aracı bularak kolayca incelemeyi sağlıyor. Gelişmiş özellikleri sayesinde katalogda tüm araçları tek tek incelemeye gerek bırakmayan VavaBot; hayatı kolaylaştırıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Buna ek olarak seçilen araçları kıyaslıyor.

Sorular ve güncellemelerle kendini geliştiriyor

VavaBot ayrıca, araç satışı ve takas fırsatları, sipariş, ödeme ve teslimat süreçleri, finansman fırsatları gibi konularda sıkça sorulan tüm sorulara da anında yanıt veriyor. Makine öğrenimi kümesine de sahip olan VavaBot, sorular ve güncellemeler sayesinde kendini sürekli geliştiriyor. Müşterilere daha verimli, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunan VavaBot’a, vava.cars adresinin ana sayfasında yer alan robot simgesi üzerinden ulaşılabiliyor.