Odunpazarı ilçesi, Arifiye Mahallesi Müftülük Sokak'ta bulunan Merkez Bankası şubesinin önünde son günlerde sıra dışı bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, özellikle son üç günde bu yoğunluğun arttığını, sebebin ise piyasada madeni para yetersizliği olduğunu belirtti. Vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak madeni para alabilmek için beklemeye başladı. Ancak bazı vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde banka personelinin madeni paranın bittiğini söylediğini ifade etti. Ekim ayının sonlarına yaklaşırken havaların da soğumaya başlamasıyla birlikte, dışarıda uzun süre beklemenin zor olduğundan şikayet eden vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.



Eskişehir’de market işletmecisi olan Mert Sarı, ürünlerin küsuratlı olduğundan dolayı madeni para ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek “Üç gündür gidip gelip sıra bekliyorum. Sabahın erken saatlerinde geliyorum. Havalarda iyice soğudu kış kapıda aynı sorunu sürekli yaşayacak mıyız? Onu da bilmiyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerek diye düşünüyorum. Ülkede genel bir madeni para krizi var, bulamıyoruz. Ürünler küsuratlı olduğundan dolayı ekmek olsun su olsun genel market alış verişlerinde kasalarda ihtiyacımız oluyor. Madeni para krizi olduğu için sırada bekliyoruz. İhtiyacımızı karşılamak için madeni para bekliyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Ya ürünlerin fiyatı tam olsun yani küsurat olmayacak ya da madeni para krizine çözüm olsunlar” dedi.