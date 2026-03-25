Rekor Seviyeden Sert Dönüş

Mart ayının başında 7.600 TL bandını zorlayarak tarihi bir rekor kıran gram altın, küresel piyasalardaki son gelişmelerle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Güne 6.950 TL seviyesinden başlayan fiyatları fırsat bilen vatandaşlar, soluğu kuyumcular çarşısında aldı.

Vitrinler Boşaldı, Stoklar Zorlanıyor

Kocaeli’deki kuyumcu dükkanlarının önünde metrelerce kuyruk oluşurken, esnaf talebe yetişmekte güçlük çekiyor. Yoğun ilgi nedeniyle özellikle yatırımcının gözdesi olan şu ürünler tükenme noktasına geldi:

1, 5 ve 10 gramlık külçeler

Çeyrek altın

Daha Önce Böylesini Görmedim

Sırada bekleyen vatandaşlar hem şaşkın hem de umutlu. Fiyatlardaki düşüşü "alım fırsatı" olarak değerlendiren bir vatandaş, durumu şu sözlerle özetledi:

"Fiyatların düştüğünü duyunca 'belki biraz kâr ederiz' diyerek sıraya girdik. 6.500 TL civarını bekliyorduk ama 6.950 TL'yi görünce de kaçırmak istemedik. Yıllardır buraya gelirim, kapıda böyle bir kalabalığa ilk kez rastlıyorum."

Piyasalardaki bu hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.