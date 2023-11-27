Aydın’da çanta ve valiz tamiri yapan ustalarda hareketlilik başladı, esnafın yüzü güldü. Efeler ilçesinde de 25 yıldır ayakkabı, çanta ve valiz tamiratı yapan Murat Yardım, çanta ve valiz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların eski çantalarda tadilata yöneldiğini ifade etti. Çok sayıda vatandaş tamirat gerektiren çantalarını tamir ettirmeyi tercih ederken, yaşanan iş hareketliliği de esnafın yüzünü güldürdü.



Çırak olarak geldiği dükkanı 21 yaşında satın alarak işinin patron olan Yardım, 24 yıldır kendisine ait 4 metrekarelik atölyesinde ailesinin kazancını sağlıyor. “En büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Yardım, genç yaşta başladığı mesleğini bırakmadan severek sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların taleplerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.



Bir çok vatandaşın çantalarını tamir ettirmeye yöneldiğini ve işlerinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Yardım; “Artan fiyatlar sebebiyle birçok vatandaş yenisini almak yerine, çantalarını getirmeye başladı. Zaten çanta ve valiz fiyatları yükseldi. Böyle olunca herkes tamir ettirmeyi tercih ediyor. Onun için tamire getiriyorlar. Öğrencilere de yardımcı oluyoruz. Vatandaşlar tamirata yönelince bizim de işlerimiz hareketlendi çok şükür” dedi.