Asgari ücretli dahil tüm maaşlı çalışanların gelirlerinden her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılması öngörülürken, sistemin zorunlu olması dikkat çekiyor.

TES için geri sayım başladı

Çalışma hayatında köklü bir değişiklik getirmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 1 Nisan–30 Haziran tarihleri arasında devreye alınması planlanıyor. İşveren üzerinden yürütülecek sistemde, çalışanların net maaşlarından her ay düzenli kesinti yapılacak.

İşveren ve devlet de katkı sağlayacak

Taslak düzenlemeye göre yalnızca çalışanlar değil, işverenler de sisteme katkı sunacak. Çalışandan kesilen yüzde 3’lük paya, işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ayrıca toplam birikime yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenmesi planlanıyor.

Katılım zorunlu olacak

Sabah gazetesinde yer alan habere göre TES, SGK’dan bağımsız bir yapıda işleyecek ve sisteme katılım isteğe bağlı değil, zorunlu olacak. Gelir düzeyine bakılmaksızın tüm maaşlı çalışanlar uygulamaya dahil edilecek. Aylık net geliri 28 bin 75 TL olan çalışanlar da bu kapsamda yer alacak.

Parayı istediğin zaman çekemeyeceksin

TES, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) önemli bir noktada ayrılıyor. Çalışanlar, sistemde biriken parayı istedikleri zaman çekemeyecek. Yalnızca askerlik, hamilelik veya ciddi sağlık sorunları gibi istisnai durumlarda kısmi çekim hakkı tanınacak.

İkinci maaş hedefleniyor

Sistemle amaçlanan, SGK’dan alınan emekli maaşına ek olarak çalışanlara tamamlayıcı bir ikinci maaş sağlamak. İş değiştiren çalışanların birikimleri korunurken, uzun süre aynı işyerinde çalışanların daha avantajlı hale gelmesi için özel düzenlemeler de gündemde.

Emeklilik yaşı kademeli olacak

TES’te birikimlere erişim yaşı, SGK emeklilik yaşıyla paralel ilerleyecek. Sigorta başlangıç tarihine göre;

Kadınlarda 58–65 ,

Erkeklerde 60–65

yaş aralığında kademeli bir uygulama hayata geçirilecek.

BES’teki değişiklik dikkat çekti

Öte yandan Ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla BES’teki devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi, TES’e geçişin altyapısı olarak yorumlandı.