Osmaniye programı kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi’ne giden Erdoğan ve Bahçeli, depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu. Ziyarette TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da yer aldı.

Solak ailesiyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fertlerinin taleplerini dinledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.