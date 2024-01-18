Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Tatiliniz, emeklerinizin meyvelerini topladığınız bir dinlenme ve yenilenme zamanı olsun” dedi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 - 2024 eğitim - öğretim yılının birinci dönemini öğretmenlerimizin büyük özverisi, öğrencilerimizin heyecanı ve ilgisi, velilerimizin takdir edilesi destekleriyle bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu tatil, sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda hayatın güzelliklerini keşfetme fırsatıdır. Sizden küçük bir ricam var; bu tatilde odalarınızın dört duvarı arasına sıkışıp kalmayın. Yeni insanlarla tanışın, bilmediğiniz sokaklarda yürüyün, daha önce hiç görmediğiniz manzaraların tadını çıkarın. Her gün, yaşamın öğretici kitabından yeni bir sayfa açın ve merakınızı asla kaybetmeyin.

Kendinize ve çevrenizdeki insanlara vakit ayırın. Ailenizin, arkadaşlarınızın, komşularınızın ve en önemlisi kendinizin gözlerine bakın. Bu bakışlar, dünyanın en samimi kitaplarıdır. Teknolojinin getirdiği nimetlerden yararlanın, ama unutmayın ki hiçbir ekran, doğanın güzelliği, bir çiçeğin kokusu ya da bir dostun samimi gülüşü kadar değerli değildir. Sizler, ülkemizin geleceğinin parlak yıldızlarısınız ve her birinizde, umutların en parlak ışığını görüyorum.

Kıymetli öğretmenler, sizler, gençlerimizin hayat yolculuğunda kılavuz yıldızlarısınız. Bu eğitim yolculuğunda sizin bilgi ve sevginizle büyüyor, gelişiyoruz. Her dersiniz, genç fidanların köklerine su veren bir yağmur damlası gibi değerli. Bu dönemi de sevgi ve sabırla tamamladığınız için size derin minnettarlığımı sunuyorum. Tatiliniz, emeklerinizin meyvelerini topladığınız bir dinlenme ve yenilenme zamanı olsun.

Sevgili veliler, eğitimin temeli ailedir ve sizler bu temelin sağlam taşlarısınız. Çocuklarınıza eğitim yolculuğunda gösterdiğiniz destek ve fedakârlık için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinde, lütfen çocuklarınızı teknolojinin gölgesinde bırakmayın. Onlara doğanın, kitapların ve gerçek dünyanın güzelliklerini gösterin. Evde, bahçede ya da şehrin sokaklarında birlikte vakit geçirerek, onların hayat defterlerine unutulmaz anılar ekleyin ve aile bağlarınızı daha da güçlendirin.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve değerli velilerimiz, bu yarıyıl tatili, hepimiz için yenilenme, öğrenme ve keşfetme zamanı. Öğrencilerimizin bu tatili, kitapların sayfalarında gezinerek, doğanın kucağında dinlenerek ve yeni deneyimlerle dolu anılar biriktirerek geçirmelerini diliyorum. Her bir öğrencimiz, bu tatilde yeni başarılar için enerji toplasın, yeni hayaller kursun. Öğretmenlerimize ve velilerimize de huzurlu ve dinlendirici bir tatil dönemi temenni ediyorum. Yeni dönemde, tazelenmiş umutlar ve taze hayallerle buluşmak üzere. İyi tatiller diliyorum, gülümseyerek hatırlayacağınız, ruhunuzu besleyecek ve zihninizi genişletecek bir tatil olsun.”