1 ila 7 yıl arası değişen vadelerde sahip söz konusu fonlama işlemlerinden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Böylece, VakıfBank’ın 2023 yılında uluslararası piyasalardan temin ettiği yeni kaynak tutarı 4 milyar doları aştı. Yıl içinde yenilenen sendikasyon ve post-finansman işlemleri de dahil edildiğinde yılbaşından bu yana yurtdışından sağlanan kaynak toplamı yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yurtdışı fonlama tarafında art arda önemli işlemlere imza atan ve bu alandaki lider konumunu koruyan VakıfBank’ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirdikleri son uluslararası fonlama işlemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“VakıfBank olarak 15 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan yurtdışı fonlamamız ile uluslararası piyasalardan ülkemize en çok yeni kaynağı getirmeyi başaran Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Son olarak bu alandaki güçlü konumumuz ve uzun soluklu iş birliklerimiz sayesinde, bu defa çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla toplam 300 milyon dolarlık yeni yurtdışı fonlama işlemlerini başarıyla tamamladık. 1 ila 7 arasında değişen farklı vadelerdeki işlemlerden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle ülkemize getirdiğimiz yeni kaynak tutarı 4 milyar dolar seviyesini aşmış bulunmaktadır. Malumunuz Eylül ayında tamamladığımız 750 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracımız ile birlikte eurobond piyasası yeniden Türk bankalarının erişimine açılmış ve kısa süre içinde diğer Türk bankalarınca da gerçekleştirilen ihraçlarla ülkemize önemli ölçüde kaynak girişi sağlanmıştır. Söz konusu tüm bu işlemler Türkiye’ye yönelik son dönemde iyileşen yatırımcı algısının ve artan sermaye akışının net bir göstergesidir ve Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında bu anlamda ayrışması oldukça umut vericidir. Bu durum son dönemde 350 baz puanın da altına gerileyen ülke risk primi seviyesinden de açık bir şekilde anlaşılmaktadır. VakıfBank olarak biz de farklı fonlama yapıları altında çeşitli uluslararası yatırımcılarla yaptığımız bu işlemler sayesinde uzun vadeli ve optimum maliyetli yeni yurtdışı fonlama kaynaklarına erişerek Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

VakıfBank’ın 2023 yılında başarıyla tamamladığı yeni uluslararası fonlama işlemleri aşağıdadır: