İbrahim Şenel kimdir?

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıklarında Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında yurt dışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 9 Haziran 2023 tarihinde de aynı göreve yeniden atandı.

4 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Şenel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.