Vadeli mevduat faizi nasıl belirlenir?

Vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarının belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz politikaları etkili olur. Aynı zamanda bankaların kendi iç dinamikleri de faiz oranı için etkili etmenler arasında yer alır.

Vadeli mevduat faizi nasıl hesaplanır?

Yukarıda vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarının belirlenmesinde etkili unsurlara yer verdik. Mevduat faizi hesaplaması ise, faiz oranı, mevduat tutarı ve vadeye göre farklılık gösterir. Günlük, aylık ve yıllık olmak üzere çeşitli farklı vade dilimleri olduğu için vadeli mevduat hesaplamasında çeşitli formüller bulunur. İşte vade sürelerine göre mevduat faizi hesaplama formülleri:

Günlük mevduat faizi hesapla formülü: (Anapara/100) x (Faiz Oranı/365) x Gün Sayısı

Aylık mevduat faiz hesaplama formülü: (Anapara/100) x (Faiz Oranı/12) x Ay Sayısı

Yıllık mevduat faizi hesaplama formülü: (Anapara/100) x Faiz Oranı x Yıl Sayısı

Aylık ve Yıllık Vadeli Mevduat Arasında Getiri Farkı Nedir?

Vade sürelerine göre bankalar farklı faiz oranları sunabilir. Aylık vadeli mevduat hesapları, genellikle yıllık mevduat hesaplarına göre daha düşük faiz oranları sunar. Bunun nedeni, bankaların daha uzun vadeli yatırımlara daha fazla güven duymasıdır. Örneğin, 12 aylık bir mevduat, aylık bir mevduata göre toplamda daha yüksek bir getiri sağlayabilir. Ancak, vadeli mevduat hesaplarında faiz getirisinin elde edilebilmesi için vade süresinin tamamlanması ve bu süre zarfında para çekme ya da yatırma gibi hesapla işlem yapılamaz. Bundan dolayı, kullanıcılar vade süresini belirlerken, ihtiyaçlarını ve faiz oranlarını dikkatlice değerlendirmelidir.

Bankaların vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını karşılaştırmak isterseniz, Enuygun Finans’ın mevduat faizi hesaplama sayfasında kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, öne çıkan bazı oranları da aşağıda bulabilirsiniz.

AKBANK

32 gün vadeye %49'a varan faiz

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Vase süresi: 32 gün

Faiz oranı: %49

Faiz getirisi: 3.974 TL

Vade sonu toplam tutar: 103.974 TL

CEPTETEB

%53 faiz oranı 30 gün geçerlidir ve 30 gün sonrası devam faizi uygulanır.

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %53

Faiz getirisi: 4.298 TL

Vade sonu toplam tutar: 104.298 TL

ON Dijital

ON Plus'a katılanlara %55 faiz oranı fırsatı!

Mevduat tutarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %55

Vade süresi: 365 gün

Faiz getirisi: 53.625 TL

Vade sonu toplam tutar: 153.625 TL

Bankaların faiz oranların

Mevduat hesaplarındaki stopaj oranları

Mevduat hesaplarında faiz oranları, yatırımcılar için belirli bir faiz getirisi sağlar. Bu getiriler üzerinden gelir vergisi alınır ve stopaj oranı, vade süresi ile hesap türüne göre farklılık gösterir. 32533 sayılı Resmi Gazete'de mevduat faizlerine uygulanacak stopaj oranlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İşte güncel mevduat stopaj oranları:

Bir yıldan daha fazla vadeli hesapların stopaj oranı: %2,5

Bir yıla kadar vadeli hesapların stopaj oranı: %5

Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli hesapların stopaj oranı: %7,5

Enflasyon rakamlarına bağlı olarak 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı: %0

