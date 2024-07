Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 120 bin dekarlık alanda yapılan bağcılık faaliyetlerinde bu yıl bağların 100 bin dekarlık alanının beyaz naylon kanaviçe ile örtünme işlemine başlandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm bağlarımız aşırı sıcaklara, doluya, iri taneli yağmurlara ve tozlara karşı korunma amaçlı olarak her yıl temmuz ayının ilk haftasında örtünmeye başlar ve bu çalışmalar ay sonuna kadar devam eder. Hasat bitene kadar kalır. Koruma amaçlı örtülerin ömürleri 2 ve 4 yıl arasında değişiyor." dedi.



Ekipler kuruldu

Sarıgöl'de üzüm bağlarının örtme çalışmaları için her mahallede çok sayıda örtü ekipleri oluşmaya başladı. Ekiplerin genellikle 10-12 kişiden oluştuğunu ifade eden Sarıgöl Emcelli Muhtarı Sezai Küçüközkan, "Sarıgöl'de üzüm bağlarının örtünmesi için ekipler oluştu. Her sabah erkenden çalışmaya başlarlar. Günde dekarına göre iki üç bağın örtme işlemi tamamlanır." dedi.