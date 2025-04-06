Bugün sabah saatlerinde bir gazete tarafından "Bakan Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlığıyla yayımlanan ve "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in küçük esnaf ve vatandaşa vergi yağmuru sürüyor" ifadelerine yer verilen haberin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca haberin gerçek dışı olduğuna dair açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir gazetede yer alan ‘Şimşek stoktan vergi alma peşinde' başlıklı haber gerçek dışıdır. Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere ‘Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."