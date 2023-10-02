Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşcı, dünyada görülen Covid-19'un yeni varyantı Pirola'nın Türkiye'de de görülebileceğini söyledi.

Savaşcı, "Laboratuvar çalışmalarında aşıdan kaçabildiği belirtildi. Vücut bunu farklı bir virüs olarak da algılayabilir. Bu sefer belirtiler biraz daha ağır seyredebilir. Ülkemizde de vakalar olacaktır mutlaka. Mutlaka PCR'ın kış döneminde artırılması lazım" dedi.

"Bilim insanları olarak bundan endişe duyuyoruz" diyen Savaşcı, şu anda bu yeni varyanta karşı ülkemizde henüz aşı olmadığının altını çizdi.

KASIM AYINA DİKKAT

Savaşcı, yeni varyantın etkilerini vakaların üzerinde göreceklerini belirterek, "Bu varyant insanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturacak? Yani akciğeri etkileyecek mi? Bizim için genelde hastaneye yatış endikasyonları özellikle solunum sıkıntısı gelişen, genel durumu bozulan, dirençli ateşi olan, tedavilerden yanıt alamadığımız hastaları biz hastaneye yatırırız. Eğer böyle bir etki oluşturursa o zaman Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Kurumu'yla görüşülecek. Ve bunun sonucunda denecek ki 'evet maske takalım, yeni aşı versiyonunu da biz alalım.' Bu konularda çalışmalar yapılabilir. Ama henüz ekim ayına giriyoruz. Biz bunun kasım ayı gibi eğer olumsuz etkilerini görmeye başlarsak o zaman tedbirler alırız. Yani şu anda aslında çok panik yapıp, endişe yapılacak bir durum yok. Kasım ayına özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.