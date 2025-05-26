Usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 2023 yılının Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Şeşen, tedavi sürecinde sağlık durumunun kritikleştiği yönünde bilgiler almıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ, doktorların tedavi sürecinin tükendiğini ve durumun kritik boyuta ulaştığını belirttiklerini aktarmıştı.

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. Müzik kariyerine 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak adım attı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" adlı ilk 45'liğini çıkardı. 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu. Solo kariyerinde ise 1994 yılında "Aşk Haklı" adlı ilk albümünü yayımladı .

Sanatçı, "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğine önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, Leman Sam'ın seslendirdiği "Rüzgar" şarkısının bestesi de İlhan Şeşen'e aittir .

İlhan Şeşen'in vefatı, Türk müziği ve sanat dünyası için büyük bir kayıp olarak kabul edilmektedir. Sanatçının ailesi ve yakın çevresinden henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.