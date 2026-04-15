Açılış merasimine; Vali Aydın Baruş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, il müftü yardımcıları, merkez ilçe müftüleri, jandarma komutanlığı temsilcileri ve çok sayıda kurum yöneticisi katıldı.



Açılış merasiminde Hayır Çarşısı'nın yardımlaşma ve dayanışma ruhunun gelişmesine katkı sağladığı üzerinde durularak, bu tür projelerin toplumsal bağları güçlendirdiği vurgulandı. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin tarafından, hayır çarşısının bereketli olması ve gençlerin kuracağı yuvaların hayırlara vesile olması temennisiyle dualar edildi.



Törenin ardından protokol heyeti ve katılımcılar tarafından hayır çarşısı alanı gezilerek sergilenen ürünler yerinde incelendi. İhtiyaç sahibi gençlerin mürüvvetine katkı sunmak amacıyla hazırlanan stantlarda incelemelerde bulunan yetkililer, organizasyonda emeği geçen tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Hayır Çarşısı, 15-16-17 Nisan Saat 10.00-17-00 arasında ziyarete açık olacak.