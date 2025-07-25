Hızlı ve güvenilir yurt içi ve yurt dışı lojistik çözümleriyle 100 yılı aşkın süredir müşterilerinin gönderi ihtiyaçlarını karşılamaya ve deneyimlerini iyileştirmeye devam eden UPS, alanında deneyimli isimlerden Onur Aydoğdu’yu Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (MEA) İnsan Kaynakları Müdürü olarak atadığını duyurdu. UPS’in insan odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Aydoğdu, Türkiye’den başlayarak Orta Doğu ve Afrika’daki çok uluslu ekipler için yetenek yönetimi, performans optimizasyonu, liderlik gelişimi, ücretlendirme, iş gücü planlaması ve çalışan bağlılığı gibi alanlarda kapsamlı İK programlarını hayata geçirecek. Bölgedeki Ülke Müdürleri ile yakın iş birliği içinde çalışarak global stratejileri yerel dinamiklere uyarlarken, kültürel çeşitliliği destekleyerek kapsayıcı liderliği güçlendirecek.

Aynı zamanda UPS Orta Doğu ve Afrika İcra Kurulu Üyesi olarak şirketin bölgesel dönüşüm gündemine yön veren karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenecek olan Aydoğdu, karmaşık İK sorunlarının çözümünde stratejik rehberlik sunacak ve çalışan deneyimini uçtan uca iyileştirme hedefiyle çalışacak.

UPS, 220’yi aşkın ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor; sadece Türkiye’de 1.500’den fazla çalışanı ve 19 tesisi bulunuyor. Şirket, çalışanlarını sürdürülebilir büyümesinin temel itici gücü olarak konumlandırıyor.

Uluslararası liderlik ve teknolojiyle harmanlanan bir İK kariyeri

Üniversite eğitimi sonrası kariyerine Inditex çatısı altında Bilgi İşlem departmanında başlayan Onur Aydoğdu, sonrasında Zara Home, beeline Group, Tesco International Sourcing ve Prada Group gibi küresel markalarda bölgesel İnsan Kaynakları liderliği yaptı. Son olarak 10 yıl boyunca Prada ve Miu Miu markalarının Güneydoğu Avrupa İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Aydoğdu, kariyerinde Türkiye, Romanya, Polonya, Fas, Mısır, Etiyopya ve Yunanistan gibi pazarlarda çok uluslu ekipleri yönetti. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan ve İngilizceyi ileri seviyede bilen Onur Aydoğdu, Türkiye, Almanya, İspanya, Hong Kong ve İtalya’da birçok uluslararası liderlik ve gelişim programına katıldı.