Uluslararası kargo ve lojistik lideri UPS Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. UPS Türkiye’de başladığı kariyerine 22 yıldır UPS çatısı altında farklı global pozisyonlarda devam eden Tolga Biga; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (MEA) Genel Müdürü olarak atandı. Biga, yeni görevinde bölgesel operasyonlardan, iş geliştirme faaliyetlerinden ve stratejiden sorumlu olacak.

UPS Orta Doğu, Afrika (MEA) ve Türkiye Genel Müdürü Tolga Biga, “Evim dediğim ve Avrupa'nın en canlı ihracat pazarlarından biri olan Türkiye'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor. Büyüklükleri ne olursa olsun işletmelere destek olmak ve Orta Doğu ve Afrika’daki birçok şirket için yeni ihracat fırsatları yaratarak uluslararası büyümeyi kolaylaştırmak için sabırsızlanıyorum.” dedi. Biga, bu bölgelerdeki müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

UPS Türkiye, Türkiye'yi ihracat merkezi olarak konumlandırmak için liderliğini güçlendiriyor

Yeni görevinde finans ve yönetim alanındaki deneyimlerini kullanarak küçük paket operasyonlarını yönetecek olan Tolga Biga, aynı zamanda bölgesel iş geliştirme faaliyetlerini ve stratejilerini belirlemekten sorumlu olacak. UPS'in Tolga Biga'yı Türkiye Genel Müdürü olarak atama kararı, bölgedeki liderliğini güçlendirmek ve Türkiye'yi önemli bir ihracat merkezi olarak konumlandırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. UPS Türkiye, şu anda yaklaşık 1,500 çalışan ve ülke çapında 19 UPS tesisi ile hizmet veriyor. İstanbul'dan direkt hava bağlantılarıyla UPS, Türk şirketlerine uluslararası hedeflerinde destek olmak için iyi bir konumda bulunuyor. Tolga Biga liderliğinde UPS, Türkiye'nin ekonomik büyümesine olan bağlılığına uygun olarak ihracat ve e-ihracat alanlarında kadın girişimcileri ve KOBİ'leri desteklemeye devam etmeyi hedefliyor. UPS, son birkaç yılda Export Akademi ve Kadın İhracatçı Programı gibi organizasyonlar aracılığıyla ulaştığı 9,000'den fazla ihracatçı, KOBİ ve girişimciyi destekleyerek bu hedef doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecek.

2002 yılında UPS Türkiye'de Hesap Yöneticisi olarak kariyerine başlayan Tolga Biga, Bölge Satış Müdürü ve Karayolu Taşımacılığı Müdürü gibi önemli pozisyonlarda görev aldı ve önemli başarılara imza attı. Almanya ve İngiltere'de operasyonel rollerde çalışarak değerli deneyimler kazandı ve Londra ve EMA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) merkezlerindeki projelere katkıda bulundu. 2021 yılında Köln'de Bölgesel Hava Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak terfi etti. Bu süre zarfında, UPS'in en büyük uluslararası operasyonlarında operasyonel iyileştirmelere ve verimlilik artışlarına odaklandı. UPS'in hava ağının geleceğini güvence altına alan ve tesisin operasyonel kapasitesini artıran çeşitli genişleme projelerini başarıyla yönetti.

Tolga Biga, UPS'in Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki stratejik yönünü denetleyecek. Görev süresi boyunca, Almanya, Avusturya ve Orta Avrupa ile Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'nin bulunduğu tüm bölge için sorumlu olan Başkan Kim Ruymbeke'e raporlar sunacak.