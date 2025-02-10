Yılmaz, sadece sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi göstererek, şu ana kadar 12 araçtan 7’sini satarken koleksiyonunda kalan 5 nadir araca özenle bakıyor. Koleksiyonundaki bu özel araçlar, ünlü dizi oyuncularının bile dikkatini çekiyor.

Mercedes Aşkı Çocukluktan Geliyor

Emre Yılmaz, klasik otomobillere olan tutkusunun iş hayatı ve hobisinin birleşimi olduğunu belirterek, koleksiyonunu gelecekte de genişletmeyi planlıyor. Yılmaz, garajındaki araçların her birine büyük bir sevgiyle bakıyor. "Mercedes aşkı bende çocukluktan geliyor. Küçükken oynadığımız demir metal araçlarla Mercedes sevgisi kazandık" diyen Yılmaz, şu anda garajında 1963 model Mercedes 220s, 1982 model Mercedes 280 ce Amerikan Coupe, 1987 model Mercedes 190e 2.3 ve 1992 model 129r 300sl Mercedes cabriolet gibi nadir bulunan araçların bulunduğunu söyledi. Ayrıca, 1994 model 124 coupe’yi de yakın zamanda koleksiyonuna eklemeyi planlıyor.

Ünlüler Aracını Satın Almak İstedi

Birçok ünlü, Yılmaz’ın nadir araçlarını satın almak için teklif yaptı. Ancak Yılmaz, koleksiyonundaki 5 aracı satmayı düşünmediğini belirtti. "Bu araçlar koleksiyonluk olduğu için piyasa değerleri oldukça yüksek. Fiyatları, sıfır araçlardan daha üst seviyede. Hatta İstanbul’dan birkaç ünlü bizimle temasa geçti ve Kurtlar Vadisi oyuncuları bu araçlardan birini çok istedi, ancak vermedik" diye açıklamada bulundu. Yılmaz, koleksiyonunu daha da geliştirmeyi düşünmediğini ve şu anki 5 aracın kendisine yettiğini vurguladı.

Mercedes Parçalarından Oluşan Mini Müzesi

Yılmaz’ın koleksiyonunda sadece otomobiller değil, aynı zamanda Mercedes parçalarından oluşan bir mini müze de bulunuyor. Klasik otomobil tutkusuyla dikkat çeken Yılmaz, aracını kullandıkça bu araçların arıza yapmaması için bakımına özen gösteriyor ve araçları Samsun sokaklarında gezdirdiğinde büyük ilgi görüyor.