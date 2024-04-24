AB’nin Türkiye’den talep ettiği ürünler Türk vatandaşı profesyonel TIR sürücülerine uygulanan “Schengen Vize Sisteminde” yaşanan sorunlar nedeniyle teslim edilemiyor.

Uygulanan vize engeli ile sadece Türkiye değil; küresel yatırımcılar, üreticiler, ticari işletmeler ve tüketiciler de cezalandırılıyor.

Türk sürücülerine uygulanan vize çilesinin, AB ile ticaretimizi durma noktasına getirdiğini belirten UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras; “Türkiye’den AB’ye gerçekleştirilen ihracatın %50’si, Türkiye’de yatırım yapmış olan AB sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu malların sahibi AB şirketleri olduğu için AB, kendi firmalarını ve tüketicilerini cezalandırmaktadır” dedi.

Aras, “Türkiye’nin AB’ye, AB’nin Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu’ya ihracatını karayoluyla taşıyan uluslararası eşya taşımacılığı sektörü; vize sürecinde zorluklar ve zaman kayıpları yaşamakta, bu durum ticari malların hareketini kısıtlamaktadır. Büyük potansiyel taşıyan AB-Türkiye ticaretindeki büyümeye engel olan bu tutumun faturasını Türkiye kadar AB de ödemektedir” dedi.

Aras, tarafından yapılan açıklamada schengen vize temininde yaşanan sorunların detaylarına yer verildi. Buna göre:

· Schengen Randevusunda sorunlar yaşanıyor, Türk TIR sürücüleri vize alamıyor,

· Tüm Avrupa sürücü eksikliği ile mücadele ederken, Schengen ülke misyonları “Yeni sürücülerin vize başvurularına RET veriyor”,

· Yılların sürücülerine de Schengen Vize kurallarına aykırı olarak ya kısa süreli vize veriliyor ya da RET veriliyor,

· Schengen misyonlarının, tutarsız uygulama ve engellemeleri ile karşı karşıya kalan Türk TIR sürücülerine ayrımcılık yapılıyor,

· Türk TIR sürücülerinin çalışma hakları ellerinden alınıyor, mesleklerini icra edemedikleri için bu süreçten aileleri de olumsuz etkileniyor,

· Türk taşımacılık firmalarının, lojistik maliyetleri artıyor, teslimatları gecikiyor ve taşıma taahhütleri yerine getirilemiyor.

Şerafettin Aras, Profesyonel TIR Sürücülerine uygulanan VİZE ENGELİNİN bir an önce kaldırılması, TIR Sürücülerinin ayrı bir kategoride “acil ve öncelikli” olarak Schengen Vizesi alabilmesi için TÜM TARAFLARA destek çağrısında bulunuyoruz! dedi.