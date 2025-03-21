Karayolu taşımacılık sektöründe kadın sürücü sayısının artması için çalışan ve UND Kadın Tır Sürücü Akademisi'ni hayata geçiren UND, son olarak İŞKUR ile önemli bir iş birliğine imza attı. Kadın istihdamını teşvik etmek, taşımacılık sektöründe sürücü açığını kapatmak ve sektöre nitelikli kadın sürücüler kazandırmak amacıyla iki kurum birlikte çalışacak. UND Kadın Tır Sürücü Akademisi bu amaçla adayların temin edilmesi, eğitimlerin verilmesi ve istihdama yönelik çalışmalar yapılması noktasında önemli görev üstlenecek.

20 Mart'ta Ankara’da İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle; İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık ve UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Cihan Sünel tarafından imzalar atıldı.

Törene, İŞKUR ve UND yöneticilerinin yanı sıra, UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı Elif Nuhoğlu, UND Yönetim Kurulu Üyesi Muazzez Araç, UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Genel Koordinatör Nejla Albayrak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Bingöl, UND Akademi Müdürü Seda Gültekin, UND AB Uzmanı Şadiye Nuhoğlu ve UND Kadın Çalışma Grubu Üyesi Zarife Atık katıldı.

Işık: Taşımacılık sektörü için önemli bir proje

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, törende yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “İŞ POZİTİF” hakkında bilgiler vererek UND ile imzalanan iş birliğinin de bu projeye dahil edildiğini söyledi. Işık, "Ticarete en büyük desteği veren taşımacılık sektörünün bu projeye dahil edilmesi taşımacılık sektörü için son derece önemlidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan tam destek

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü adına Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz ve Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Ali Rıza Çelik de katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu projeye Bakanlık olarak tam destek verdiklerini vurgulayarak, projenin lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ifade ettiler.

IRU örnek proje diyerek desteğini açıkladı

Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği (IRU) adına törene katılan IRU Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Çalık, UND Kadın Tır Sürücü Akademisi’nin uluslararası alanda örnek bir proje olarak dikkat çektiğini belirterek, IRU’nun bu girişimi desteklediğini açıkladı.

Sürücü sorununa karşı en önemli adım atılmış oldu

UND Kadın Çalışma Grubu Başkanı Elif Nuhoğlu da yaptığı konuşmada UND Kadın Tır Sürücü Akademisi'ne büyük destek veren UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Sektörde kadın istihdamının artırılması amacıyla kurulduklarını ve çalıştıklarını aktaran Nuhoğlu, "Sektörel çatı kuruluş olan derneğimiz UND ile projenin ev sahipleri olan; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili resmi kurumlar ile ortak çalışacağız. En kısa sürede sektörümüzün ana sorunlarından olan sürücü açığı sorununu, kadın istihdamını destekleyerek çözüme ulaştıracağız. Bu iş birliği ile sürücü sorununa karşı en önemli adım atılmış oldu ve sektörümüz için büyük bir motivasyon oldu" dedi.

Başkan Aras: "Sürücü açığının kapanmasına katkı sağlayacak"

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, UND Kadın Çalışma Grubu faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirilen UND Kadın Tır Sürücü Akademisi projesinin Türkiye taşımacılık sektöründe kadın istihdamının artırılmasına ve sürücü açığının kapanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Aras, sektörün verimli ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç dahilinde kadın Tır sürücüsü istihdamının artmasını UND Yönetim Kurulu olarak önceliklendirdiklerini ve yönetimin tam destekçisi olduğunu kaydetti. Aras, "Bu proje vesilesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve uluslararası alanda destekçimiz olan Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği IRU’ya teşekkür ederiz" dedi.