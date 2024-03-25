Taşımacının Başucu Kitabı’nın lansmanı 25 Mart’ta Dedeman İstanbul Otel’de yapıldı. Kitabın tanıtımını UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ile yazarlar; Av. Naz Ege Ege, Av. Dr. Turkay Özdemir, Av. Egemen Gürsel Ankaralı yaptı. Kitabın basılmasına destek veren sponsor firmaları temsilen DFDS Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, IVECO Genel Müdürü Hakkı Işınak, TOBBUND Genel Müdür Mehmet Uylukçuve TIRSAN Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu da tanıtımda yer aldı.



ARAS: HERKESİN BAŞUCUNDA BULUNDURMASI GEREKEN BİR KİTAP

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Taşımacının Başucu Kitabı’nın sektör firmalarının yanlarından ayırmayacakları bir kitap olması için hazırlandığını söyledi. Aras, kitabın alanında uzman hukukçulartarafından hazırlandığını aktararak, “Sektörümüze maksimum fayda sağlayacak ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikteki bu kitapta; sektörümüzün ihtiyaç duyduğu CMR & TTK (Türk Ticaret Kanunu), Gümrük ve Kaçakçılık Kanunu, İş Kanunu, Sigorta Sorumlulukları, KVKK ve bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyet alanlarını içeren tüm sözleşme, talimat, tutanaklar ve pratikte bunların uygulanmasını içeren bilgi notlarıyer alıyor” dedi.



Kitabın yazarları Avukat Naz Ege Ege’ye, Avukat Egemen Gürsel Ankaralı’ya ve Avukat Dr. Turkay Özdemir’e tüm emekleri ve katkıları için teşekkür eden Aras, “Taşımacının Başucu Kitabı’nın” yayınlanması için katkılarını esirgemeyen; Platin Sponsorumuz DFDS Denizciliğe, Altın Sponsorumuz TIRSAN Treylere, Gümüş Sponsorumuz IVECO’ya ve Özel Sponsorumuz TOBB UND’ye şahsım, UND Yönetim Kurulu ve sektörümüz aadına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



TAŞIMACININ BAŞUCU KİBABINDA NELER VAR?

Taşımacılık sektöründe çalışan tüm tarafların ilgi alanlarına göre farklı şekillerde faydalanabileceği bir eser olarak hazırlanan Taşımacının Başucu Kitabı ile özellikle kara taşımacılığı sektöründe, yetki belgesi alarak girişilen faaliyetlerin en başından en sonuna kadar tüm katılanların hukuki bir mesele ile karşılaştığında pratik bilgilere ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Düzenlenen işveren – işçi arası ilişkiler süreci, dış ticarette tedarik, yükleme, boşaltma dahil eşya taşıma süreci, gümrükleme süreci, depolama süreci ve sigorta süreci de dahil olmak üzere örnek sözleşmeler, belgeler, tutanaklar kitapta yer alıyor. Bu evrakların neden, nasıl ve kimler tarafından düzenleneceğinin kolayca anlaşılması hedefleniyor. Kitapta, sözleşmelerin ve her türlü bilgi ve belgenin görsellerinin ve/veya örnekleri bulunuyor. Akademik

bilgiden ziyade yazarların yürüttüğü avukatlık ve danışmanlık, eğitim öğretim ve uzmanlık alanlarındaki hizmetler ile uygulamalardan edindikleri pratik bilgiler yalın bir şekilde ele alınıyor.