Uluslararası karayolu taşımacılık sektöründe sürücü ve yöneticilerine verilen ve geleneksel hale gelen IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri 16. Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuar alanında IRU 75. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto tören öncesi sürücülere hitaben yaptığı konuşmada “Son birkaç yıl sektörümüz açısından olağanüstü bir dönem oldu. Karayolu taşımacılığının sadece iyi zamanlarda değil, en kötü zamanlarda da hizmet vermeye devam ediyor. Bunu pandemi boyunca, dünyanın her yerinde, sürücülerin yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmaya devam etmek için kendi sağlıklarını riske attıklarında gördük. Sürücülerimiz kendi güvenliklerini riske atmaya devam ediyor” dedi. Salonda bulunan sürücülere teşekkür eden Umberto De Pretto, sürücülere “Kısacası dünya sizsiz işlemezdi!” dedi.

YILIN SÜRÜCÜSÜ HİKMET ŞAHİN OLDU

IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri kapsamında 54 sürücüye başarı ödülü verildi. Birincilik ödülünü Koçtur Nakliyat’tan Hikmet Şahin kazandı. Şahin’e 15 bin TL değerindeki para ödülü UND Başkanı Şerafettin Aras tarafından takdim edildi.

İkincilik ödülüne Çağlar Transport Nakliyat’tan Adnan Kaya layık görüldü. Kaya’ya 12 bin TL değerindeki ödülünü IRU Başkanı Radu Dinescu’dan aldı.

İnter Kombi Transport’tan Zekeriya Bektaş ise 10 bin TL değerindeki üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bektaş Ödülü IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto’dan aldı.

8 İSİM TEPE YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

IRU tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 2023 yılı IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 8 farklı isme verildi. Yöneticilere ödülleri UND Başkanı Şerafettin Aras, IRU Başkanı Radu Dinescu ve IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto tarafından takdim edildi.

Davut İmrak (İMSAN Nakliyat) , Murat Cengiz (Umut Uluslararası Nakliyat), Burhan Özcan (Özcanlar Nakliyat), Esra Aba (Talhatur Lojistik), Turgut Türk ( Trans 14 Nakliyat), İbrahim Şeflek (İbrahim Şeflek Nakliyat), Serkan Başbilen (Supet Taşımacılık) ve Elif Özge Gülcüler (BY Bora Transport) ödüllendirilen isimler oldu.

2022 YILI IRU-UND PROFESYONEL SÜRÜCÜ ONUR NİŞANI ÖDÜLÜ ALAN SÜRÜCÜLERİN LİSTESİ

1 Akca 14 Lojistik Otomotiv Gıda Petrol San.ve Tic.Ltd.Şti. MEHMET YAZGAN

NECMİ AYDEMİR

RECAİ AYDEMİR 2 Çağlar Transport Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ADNAN KAYA

CİHAN ÇELEN

HÜSEYİN ŞAHİN

MEHMET KAYA 3 Demiral Ulus. Nak. A.Ş. ABDULLAH TOZAN

ALİ SEVİNÇ

İDRİS ÖZKAL

İLHAN DİNDAR

İSMAİL ÖZCAN 4 Ekol Lojistik A.Ş. DURAN KAYGUSUZ

HÜSEYİN EFENDİOĞLU

HÜSEYİN GENÇ

MUSTAFA ETLİK

RAFET GÜNEY 5 Ekol Lojistik Ltd. Şti. AYHAN TOSUN

EROL ÇELİK

HAYRETTİN AYDIN

MEHMET ALİ ÖZTABAK

MUSTAFA ORGUN 6 Gök Loj.Ulus.Taş. Pet. Ürn. Oto Tic.ve San. Ltd.Şti. İMDAT AÇIKGÖZ 7 Gökbil Nakliyat Depolama Loj. San. ve Dış Tic.A.Ş.Ünvana Lojistik eklenmiş hali.. ERDOĞAN TOSUNOĞLU

MEHMET KAYA 8 İbrahim Şeflek Nakliye Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. AHMET CERAN

HACI ÖMEROĞLU

MEHMET ALİ ÖZ 9 İmsan Tarım Gıda Akaryakıt Tek. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. MURAT ORHAN 10 İnter Kombi Transport ve Loj. A.Ş. CENGİZ TOPEL ULUKAN

MUZAFFER ARIKAN

ZEKERİYA BEKTAŞ 11 Koçtur Nak. Tarım Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. BAHTİYAR NİZAM

CENGİZ ÖZÇITIR

HİKMET ŞAHİN

MUSTAFA ADATEPE

SAMİ ÇELİK 12 Kökez Ulus. Nak. Turz. ve Tic. A.Ş ADNAN ÖZKUL

AHMET OĞUZ

ALİ GÜNDOĞDU

SEDAT YILMAZ