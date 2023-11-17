Uluslararası karayolu taşımacılık sektöründe sürücü ve yöneticilerine verilen ve geleneksel hale gelen IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri 16. Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuar alanında IRU 75. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto tören öncesi sürücülere hitaben yaptığı konuşmada “Son birkaç yıl sektörümüz açısından olağanüstü bir dönem oldu. Karayolu taşımacılığının sadece iyi zamanlarda değil, en kötü zamanlarda da hizmet vermeye devam ediyor. Bunu pandemi boyunca, dünyanın her yerinde, sürücülerin yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmaya devam etmek için kendi sağlıklarını riske attıklarında gördük. Sürücülerimiz kendi güvenliklerini riske atmaya devam ediyor” dedi. Salonda bulunan sürücülere teşekkür eden Umberto De Pretto, sürücülere “Kısacası dünya sizsiz işlemezdi!”  dedi.

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YILIN SÜRÜCÜSÜ HİKMET ŞAHİN OLDU

IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri kapsamında 54 sürücüye başarı ödülü verildi. Birincilik ödülünü Koçtur Nakliyat’tan Hikmet Şahin kazandı. Şahin’e 15 bin TL değerindeki para ödülü UND Başkanı Şerafettin Aras tarafından takdim edildi.

İkincilik ödülüne Çağlar Transport Nakliyat’tan Adnan Kaya layık görüldü. Kaya’ya 12 bin TL değerindeki ödülünü IRU Başkanı Radu Dinescu’dan aldı.

İnter Kombi Transport’tan Zekeriya Bektaş ise 10 bin TL değerindeki üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bektaş Ödülü IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto’dan aldı.

 

8 İSİM TEPE YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

IRU tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 2023 yılı IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 8 farklı isme verildi. Yöneticilere ödülleri UND Başkanı Şerafettin Aras, IRU Başkanı Radu Dinescu ve IRU Genel Sekreteri Umberto De Pretto tarafından takdim edildi.

Davut İmrak (İMSAN Nakliyat) , Murat Cengiz (Umut Uluslararası Nakliyat), Burhan Özcan (Özcanlar Nakliyat), Esra Aba (Talhatur Lojistik), Turgut Türk ( Trans 14 Nakliyat), İbrahim Şeflek (İbrahim Şeflek Nakliyat), Serkan Başbilen (Supet Taşımacılık) ve Elif Özge Gülcüler (BY Bora Transport) ödüllendirilen isimler oldu.

2022 YILI IRU-UND PROFESYONEL SÜRÜCÜ ONUR NİŞANI ÖDÜLÜ ALAN SÜRÜCÜLERİN LİSTESİ

 

1

Akca 14 Lojistik Otomotiv Gıda Petrol San.ve Tic.Ltd.Şti.

MEHMET YAZGAN
NECMİ AYDEMİR
RECAİ AYDEMİR

2

Çağlar Transport Nak. ve Tic. Ltd. Şti.

ADNAN KAYA
CİHAN ÇELEN
HÜSEYİN ŞAHİN
MEHMET KAYA

3

Demiral Ulus. Nak. A.Ş.

ABDULLAH TOZAN
ALİ SEVİNÇ
İDRİS ÖZKAL
İLHAN DİNDAR
İSMAİL ÖZCAN

4

Ekol Lojistik A.Ş.

DURAN KAYGUSUZ
HÜSEYİN EFENDİOĞLU
HÜSEYİN GENÇ
MUSTAFA ETLİK
RAFET GÜNEY

5

Ekol Lojistik Ltd. Şti.

AYHAN TOSUN
EROL ÇELİK
HAYRETTİN AYDIN
MEHMET ALİ ÖZTABAK
MUSTAFA ORGUN

6

Gök Loj.Ulus.Taş. Pet. Ürn. Oto Tic.ve San. Ltd.Şti.

İMDAT AÇIKGÖZ

7

Gökbil Nakliyat Depolama Loj. San. ve Dış Tic.A.Ş.Ünvana Lojistik eklenmiş hali..

ERDOĞAN TOSUNOĞLU
MEHMET KAYA

8

İbrahim Şeflek Nakliye Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.

AHMET CERAN
HACI ÖMEROĞLU
MEHMET ALİ ÖZ

9

İmsan Tarım Gıda  Akaryakıt Tek. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

MURAT ORHAN

10

İnter Kombi Transport ve Loj. A.Ş.

CENGİZ TOPEL ULUKAN
MUZAFFER ARIKAN
ZEKERİYA BEKTAŞ

11

Koçtur Nak. Tarım Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

BAHTİYAR NİZAM
CENGİZ ÖZÇITIR
HİKMET ŞAHİN
MUSTAFA ADATEPE
SAMİ ÇELİK

12

Kökez Ulus. Nak. Turz. ve Tic. A.Ş

ADNAN ÖZKUL
AHMET OĞUZ
ALİ GÜNDOĞDU
SEDAT YILMAZ

 

 

 

13

M.G. Taşımacılık Oto. San. İnş. Gıda ve Tic. Ltd. Şti.

MÜNİP KAR

14

Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

BURHAN YILDIRIM
ERCAN TOPALOĞLU
HALİM KOCAMAN
NURİ GENÇTÜRK
YÜCEL DALKILIÇ

15

T.G.L. Tetglobal Lojistik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

ADEM TOPAL
MUHARREM DEMİRKOPARAN
TEKİN HAKBİLEN

16

Van Birlik Nakliyat Turizm Gıda İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti

MUSTAFA AŞIK

17

Yunus Emre Ulus. Nak. Gıda Tar. Ürün. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

AHMET YURDBEKLER
HATİM ARSLAN
MUSA DÖNMEZ

18

Yükseller Ulus. Nak. Kim. ve Oto Yedek Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.

HARUN DOĞANÇAY