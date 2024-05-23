Ziyaretin ardından, UND Dayanışma Platformu Sözcüsü Deniz Akgün, ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "UND Dayanışma Platformu olarak, sektörümüzün karşılaştığı vize sorunu başta olmak üzere, yapısal sorunlara dair çözüm önerilerimizi yönetime sunduk. Bu sorunların çözümü için yapılacak her türlü eylem planına destek vereceğimizi belirttik. Tüm UND üyeleri gibi, bizler de platform olarak bu süreçlerin takipçisi olacağımızı ifade ettik," dedi.



Akgün açıklamalarına şöyle devam etti: "UND Dayanışma Platformu olarak, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları çözmek ve uluslararası taşımacılık sektöründe daha güçlü bir konum elde etmek adına her türlü olumlu girişimi desteklemeye hazırız. Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiğimiz bu yapıcı ve verimli görüşmenin, sektörümüz için önemli adımlar atılmasına vesile olacağına inanıyoruz. Birlik ve dayanışma içinde çalışarak, sektörümüzün geleceğini şekillendireceğiz."



UND Dayanışma Platformu, uluslararası taşımacılık sektörünün daha iyi bir geleceğe ulaşması için çalışmalarını sürdürecek ve katkı sağlamaya devam edecektir. Bu süreçte tüm üyelerimizle birlikte, sektörümüzün karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz. Birlikte daha güçlü ve daha dayanıklı bir sektör inşa edeceğimize olan inancımız tamdır.