UND’nin 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Çetin Nuhoğlu, 7 Ekim’de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda başkanlığı bıraktığını açıkladı. Mart 2024’te yapılması planlanan seçimli Genel Kurul’a kadar olan 5 aylık sürede UND Başkanlık görevini Şerafettin Aras yürütecek.

Çetin Nuhoğlu yaptığı açıklamada, sektörde 47 yılı geride bıraktığını, 2001 yılından bu yana da UND’de farklı dönemlerde başkanlık görevini sürdürdüğünü belirterek, “UND Yönetim Kurulu başkanlığını bugün itibarıyla bırakıyorum” dedi. “Şu bir gerçek: Bu sektör sizlerin” diyen Nuhoğlu, Yönetim Kurulu’ndan da istifa edeceğini söyledi.

Nuhoğlu, daha önce 2021 yılı seçimlerinde aday olmayacağını söylediğini ancak UND Deniz davasının Rekabet Kurulu’nun kendileri lehine karar vermesine rağmen çok uzun sürmesi nedeniyle bunu yapamadığını söyledi. Davanın seyriyle ilgili konuşan Nuhoğlu, gelinen noktada sektörün menfaatini gözeten bir sonuca ulaşıldığını, DFDS ile yapılan görüşmelerle sektör adına kazançlı bir anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Nuhoğlu, UND’nin Kurumsal yapısını güçlendirdiklerini, Başkanlar Kurulu’nu oluşturduklarını, önemli kararların Yönetim Kurulu onayı ile alınacağını belirterek, UND Deniz’in ticari faaliyetine son verilmesi ile sonuçlanan gelişmelere atıfta bulunarak “Artık bu tür kazaları tüzük değişikliğimizle engellemiş oluyoruz” dedi.

Sektör adına önemli başarılar ve kazanımlar sağladıklarını, çok zor dönemde başarılı işlere imza attıklarını anlatan Nuhoğlu, “Bu zamana kadar verdiğiniz destekler için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sektöre maddi manevi desteklerim devam edecek” dedi.