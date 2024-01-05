Çalıştayda, Komite üyesi sektörel dernek temsilcileri ve akademisyenler tarafından; HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen çalışmaları, 2023 yılında küresel düzeyde ve sektörümüzde yaşanan gelişmeler, ülkemizin genel ekonomik konjonktürü çerçevesinde değerlendirildi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Komite üyeleri, sektör derneği temsilcileri ve akademisyenler tarafından 2024 yılına yönelik beklentiler ve önerileri içeren yol haritasının oluşturulması için tüm katılımcıların geliştirdikleri çözüm önerileri istişare edildi.

Ana gündemin Ticaret Bakanlığı tarafından lojistik sektörüne sağlanan desteklerden sektör firmalarını daha etkin şekilde faydalanmasına yönelik çalışmalar ve sektörün rekabet gücünün korunması ve artırılmasına yönelik olarak atılması gereken adımlar olduğu çalıştayda, Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle HİB organizasyonunda hazırlanan “Türkiye Yük Taşımacılığı ve Lojistik Sektörü Tanıtım Filmi” de katılımcılara sunuldu.

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler Komitesi Başkanı Murat Baykara yönetiminde ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Demirci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler Komitesi 2024 Yılı Strateji Çalıştayı”na, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Zülal Baysoy Bouni, Hizmet İhracatçıları Birliği ( HİB ) Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Keskin; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yük Taşımacılığı ve Lojistik Komitesi Üyeleri Ziya Güner, Ömer Gülen, Yüksel Kahraman; ( UKAT ) Yönetim Kurulu Üyesi Haşmet Karasu; ( UND ) Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve UND İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Elif Savrum ve Kadir Çirkin; (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Mevzuat ve Sektörel Politikalar Müdürü Merve Güler; ( UTİKAD ) Genel Müdürü Alperen Güler ve Sektörel İlişkiler Müdürü Ezgi Demir; (DTD) Demiryolu Taşımacılığı Derneği Sayman Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent Meriçli; THY Kargo ve TÜRKLİM temsilcileri , MNG Havayolları Lojistik Müdürü Emir Akın, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Araştırma Görevlisi Bora Turgut ile Bilgi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Uzpeder katılım ve katkı sağladı.

Çalıştayın sonuç raporu, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından Ticaret Bakanlığı’na ve bu bakanlığımız aracılığıyla ilgili diğer bakanlıklarımıza iletilecek ve Derneğimizce gelişmeler takip edilecek.