Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, zorlu ekonomik ve jeopolitik koşullara rağmen büyüme performansının sürdüğü vurgulandı. Ülker’in güçlü marka yapısı, yenilikçi ürünleri ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının finansal sonuçlara olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, şirketin tüketicilere güçlü markalar ve inovatif ürünlerle ulaşmayı sürdürdüğünü ifade etti. Kölükfakı, yeni reklam kampanyası “Ülker varsa mutluluk var”ın televizyon, dijital platformlar ve açık hava mecralarında izleyiciyle buluştuğunu belirtti.

Şirketin üretim, ihracat ve istihdam alanlarında Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydeden Kölükfakı, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerini söyledi. Ülker’in uluslararası sürdürülebilirlik platformlarında da öne çıktığını dile getiren Kölükfakı, London Stock Exchange Group’ta (LSEG) üç yıl üst üste dünya birinciliği elde ettiklerini, S&P Global Sustainability Yearbook listesinde ise altıncı kez yer aldıklarını aktardı.

Kölükfakı ayrıca, önümüzdeki dönemde finansal disiplini koruyarak dijitalleşme, yapay zekâ, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırımlarını sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.