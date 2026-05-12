Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik başlıkları ve Orta Doğu’daki son gelişmeler değerlendirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, savunma iş birliği, Gazze’deki insani durum ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik adımlar masaya yatırıldı. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık da vurgulandı.

Bakan Fidan’ın Doha temasları kapsamında Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile de görüştüğü öğrenildi. Fidan, İsrail’in 6 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Azzam el-Hayya nedeniyle Hamas yetkilisine taziyelerini iletti.

Görüşmede Gazze’de devam eden çatışmalar, sivillerin yaşadığı insani kriz ve ateşkes çabalarının da ele alındığı belirtildi.