Ulaştırma Mevzuatı ve UBAK Çalıştayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile UND ev sahipliğinde 3-4 Mayıs’ta Bursa’da gerçekleşti. Dört farklı bakanlıktan üst düzey temsilcilerin yer aldığı, TOBB, TİM, HİB, AND, UTİKAD ve UKAT gibi sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu çalıştayda sektörün talep ve beklentilerine yönelik önemli kararlar alındı. Sektörün tüm paydaşlarının çalıştayda yer alması konuların etraflıca değerlendirilip, hızlıca karar alınmasını sağladı ve verimli bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay iki gün sürerken dört oturumda konular ele alındı.

Çalıştayın ev sahipliğini UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor yaptı. UND Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grubu Başkan/Yardımcıları da çalıştayda hazır bulundu.

Ayrıca Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı çalıştayda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’dan temsilciler de yer aldı.

Sivil toplum kuruluşlarından UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy, HİB Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer, UKAT Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Turan, AND Başkanı Yasin Bayraktar, TOBBUND Genel Müdür Yardımcısı Ayça Türkcan, TOBB Taşıma, Lojistik Daire Başkan Vekili Can Özkaymak, TİM temsilcileri ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinden Prof.Dr Ebru Demirci de çalıştaya katıldı.

İki günde 43 başlık görüşüldü

Çalıştayın ilk gününde UND’nin mevzuat çerçevesinde hazırladığı “Türkiye Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Sektörünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Talep ve Beklentileri” çalışması görüşüldü. U-ETDS ve E-İrsaliye entegrasyonu, sürücü yaş sınırının kaldırılması, haksız rekabet yaratan uygulamaların kaldırılması, Ulaştırma Müşavirliklerinin kurulması, Yetki Belgesi sayılarının azaltılması gibi 24 madde üzerinde görüşüldü ve kararlar alındı.

Çalıştayın ikinci gününde ise UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esasları görüşüldü. UND’nin hazırladığı UBAK İzin Belgelerinin sadece Euro 6 araçlara tahsis edilmesi, UBAK Belge sisteminde yaşanan sorunlar, UBAK İzin Belgesi tahsisindeki şartlar gibi 19 başlık görüşüldü.

Aras: Burada alınan kararlar yeni düzenlemelerin habercisidir

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, daha önce yapılan çalışmalar sonucunda, geçiş belgelerinde yaşanan kota artışları, temin edilen ilave geçiş belgeleri, yetki belgeleri ve sürücü yaş sınırının artırılması gibi bazı mevzuat düzenlemelerinin sektöre önemli kazanımlar sağladığını belirterek, bu çalıştay sonrası yapılacak, çalışma ve düzenlemelerle yeni ilerlemeler kaydedileceğini aktırdı.

Çalıştayda ortak akılla hareket edilmesini çok önemsediğini belirten Aras, “Burada gündeme getirilecek olan konularla ilgili yeni destek ve çözümleri bekliyoruz” dedi. Başkan Aras; U-ETDS ve E-İrsaliye (E-CMR) Entegrasyonu, Denetim, Takograf, Sürücü Yaş Şartı Uygulamaları, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ve Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nde yapılacak düzenlemelerin bu çalıştayda ele alındığını söyledi.

UBAK İzin Belgelerinin kullanımının öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Aras, “UBAK Belgelerinin dağıtımının her firma tarafından anlaşılabilir, şeffaf ve ölçülebilir olması, uygulamanın sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Bu konuda da ilerlemeler kaydedeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Baştor: Bu çalıştay sektörün yarınına ışık tutacak

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, bakanlık olarak sektör istişarelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde 2003 yılından itibaren sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Baştor, Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkartılan alt yönetmeliklerle sektörün kayıt altına alınmasını ve regüle edilmesini sağladıklarını söyledi. Baştor, “Taşımacılık sektörü dinamik bir yapıya sahip. Sektörün yaşanan gelişmelere ayak uydurması için günün şartlarına uygun politikalar gerekiyor. Bizler de buna göre idari düzenlemeleri yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de çok sayıda mevzuat değişikliğini uygulamaya koyduk. Çalıştaylarda, toplantılarda tarafımıza iletilen tüm talepleri titizlikle inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ticaretin ve taşımacılığın yeni bir dönüşüm sürecinde olduğunu kaydeden Baştor, “Bugün yapacağımız çalıştay sektörün bugününe değil, geleceğine de ışık tutacaktır. Burada konuşulan, bizlere iletilen tüm sorunlar, talepler kayıt altına alınacak. Ben ve ekibim bunları ivedilikle çözmeye çalışacağız; mevzuatsa mevzuat, kanunsa kanun. İlgili bakanlıklarla koordinasyon gerekiyorsa bunları da ilerleteceğiz ve takipçisi olacağız” dedi.

Boz: Yeni anlaşmalar için çalışmalar sürüyor

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Boz, çalıştayın ikinci günü gerçekleştirilen UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esasları oturumunun açılışında bir sunum yaparak; firma ve taşıt sayıları, taşıma sayıları, Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalar, KUKK toplantılarında elde edilen kazanımlar ve temin edilen Geçiş Belgeleri hakkında bilgiler verdi.

KUKK toplantılarında elde edilen kazanımlara vurgu yapan Boz, 2023 yılında toplam alınan geçiş belgesi sayısının 1 milyon 626 bin 620, verilen geçiş belgesi sayısının da 892 bin 401 adet olduğunu kaydetti.

Romanya, Ukrayna, Karadağ, Belarus ve Kırgızistan taşımalarının serbestleştirildiğini aktaran Boz, Elektronik Geçiş Belgesi’nde yaşan sorunlar hakkında açıklamalar yaptıktan sonra diğer ülkelerin sisteme entegrasyonu hakkında bilgiler paylaştı.