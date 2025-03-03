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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın
20.45 Club Brugge - Aston Villa
23.00 Borussia Dortmund - Lille
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

5 Mart Çarşamba
20.45 Feyenoord - Inter
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23.00 Benfica - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool