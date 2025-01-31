İlk maçlar 11-12 Şubat, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs’ta Bayern Münih’in evi Allianz Arena’da yapılacak.
Play-Off Turu Eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dolu eşleşmeler dikkat çekiyor. İşte play-off turu eşleşmeleri:
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Brest - PSG
Fransa’nın iki takımı Brest ve PSG, play-off turunda karşı karşıya gelecek. PSG, üstün kadrosuyla favori olarak görülüyor.
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Benfica - Monaco
Portekiz’in güçlü ekibi Benfica, Fransa’nın Monaco’suyla mücadele edecek. İki takım da son 16 turu için kıyasıya mücadele verecek.
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Juventus - PSV
İtalyan devi Juventus, Hollanda’nın PSV’siyle eşleşti. Juventus, tecrübesiyle tur atlamak için avantajlı görünüyor.
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Feyenoord - Milan
Hollanda’nın Feyenoord’u, İtalya’nın köklü ekibi Milan’a karşı zorlu bir mücadele verecek.
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Manchester City - Real Madrid
Play-off turunun en dikkat çekici eşleşmesi! Son iki yılın şampiyonları Manchester City ve Real Madrid, erken aşamada karşı karşıya gelecek. İki dev takımın mücadelesi, Şampiyonlar Ligi’ne damga vuracak.
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Club Brugge - Atalanta
Belçika’nın Club Brugge’si, İtalya’nın Atalanta’sıyla eşleşti. Atalanta, hızlı oyunuyla tur atlamak için favori.
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Celtic - Bayern Münih
İskoçya’nın Celtic’i, Alman devi Bayern Münih’e karşı zorlu bir mücadele verecek. Bayern, güçlü kadrosuyla tur atlamak için avantajlı.
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Sporting Lizbon - Borussia Dortmund
Portekiz’in Sporting Lizbon’u, Almanya’nın Borussia Dortmund’uyla eşleşti. İki takım da hızlı ve ofansif oyunlarıyla dikkat çekiyor.
İlk Maçlar ve Rövanşlar
Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turuna gidecek takımları belirleyecek. İlk maçlar 11-12 Şubat, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak. Tüm eşleşmeler, Avrupa futbolunun en üst düzey mücadelesine sahne olacak.
Final Allianz Arena’da
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 31 Mayıs’ta Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da yapılacak. Bayern Münih’in ev sahipliği yapacağı final, Avrupa futbolunun zirvesine ulaşmak isteyen takımlar için büyük bir hedef olacak.