Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti

Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti

İlk maçlar 11-12 Şubat, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs’ta Bayern Münih’in evi Allianz Arena’da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dolu eşleşmeler dikkat çekiyor. İşte play-off turu eşleşmeleri:

Brest - PSG

Fransa’nın iki takımı Brest ve PSG, play-off turunda karşı karşıya gelecek. PSG, üstün kadrosuyla favori olarak görülüyor.

Benfica - Monaco

Portekiz’in güçlü ekibi Benfica, Fransa’nın Monaco’suyla mücadele edecek. İki takım da son 16 turu için kıyasıya mücadele verecek.

Juventus - PSV

İtalyan devi Juventus, Hollanda’nın PSV’siyle eşleşti. Juventus, tecrübesiyle tur atlamak için avantajlı görünüyor.

Feyenoord - Milan

Hollanda’nın Feyenoord’u, İtalya’nın köklü ekibi Milan’a karşı zorlu bir mücadele verecek.

Manchester City - Real Madrid

Play-off turunun en dikkat çekici eşleşmesi! Son iki yılın şampiyonları Manchester City ve Real Madrid, erken aşamada karşı karşıya gelecek. İki dev takımın mücadelesi, Şampiyonlar Ligi’ne damga vuracak.

Club Brugge - Atalanta

Belçika’nın Club Brugge’si, İtalya’nın Atalanta’sıyla eşleşti. Atalanta, hızlı oyunuyla tur atlamak için favori.

Celtic - Bayern Münih

İskoçya’nın Celtic’i, Alman devi Bayern Münih’e karşı zorlu bir mücadele verecek. Bayern, güçlü kadrosuyla tur atlamak için avantajlı.