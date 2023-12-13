Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ankersen’in şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

14. dakikada Angelino’nun sol kanattan arka direğe ortasında Tete kafayı vurdu, kale önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

42. dakikada ara pasta topla buluşan Sacha Boey’un ortasında arka direkte Icardi, Zaha’ya indirdi. Zaha’nın vuruşunda top savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada hızlı gelişen Kopenhag atağında Gonçalves, ceza sahası içine koşu yapan Achouri’nin önüne pasını aktardı. Achouri de bekletmeden kale önündeki Lerager’e pasını verirken, Lerager tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, kale önündeki Bakambu’ya verdiği pasta Claesson müdahalede bulunarak topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile yaptığı verkaçta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı gitti.

75. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu’nun plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

82. dakikada Sergio Oliveira’nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada kendi sahasından çıkmaya çalışan Galatasaray’da topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’na faul yapan Lukas Lerager, hakem Daniele Orsato tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Hakim Ziyech, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Grabara topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Icardi’nin sert şutunu kaleci Grabara çeldi. Boşta kalan topu kontrol eden Bakambu’nun ortasında Oliveira dokundu, yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini

Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Denis Vavro, Peter Ankersen, Kevin Diks, Diogo Gonçalves (Andreas Cornelius dk. 67), Rasmus Falk, Lukas Lerager, Mohamed Elias Achouri (Nicolai Boilesen dk. 81), Mohamed Elyounoussi (Oscar Hojlund dk. 90), Viktor Claesson

Yedekler: Theo Sander, Andreas Dithmer, Valdemar Lund Jensen, Christian Sorensen, Mateo Tanlongo, Roony Bardghji, Victor Mow Froholdt, Jordan Larsson, Orri Steinn Oskarsson

Teknik Direktör: Jacop Neestrup

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Barış Alper Yılmaz dk. 78), Lucas Torreira (Sergio Oliveira dk. 78), Kaan Ayhan (Dries Mertens dk. 61), Tete (Hakim Ziyech dk. 61), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Cedric Bakambu dk. 65), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Lerager (dk. 58) (Kopenhag)

Kırmızı kart: Lukas Lerager (dk. 90) (Kopenhag)

Sarı kartlar: Elias Jelert (Kopenhag), Zaha (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Cimbom bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

Galatasaray, A Grubu'nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford'da Manchester United karşısında kazandı.