Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sivert Mannsverk’in, Mauro Icardi’yi çekmesi sonucu hakem Szymon Marciniak direkt penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, sağ alt köşeye yerden vuruşunda topu ve kaleci Jacob Karlstrom’u ayrı köşeler gönderdi. 1-0

29. dakikada Emil Breivik’in pasında topla buluşan Kristoffer Haugen, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında auta gitti.

31. dakikada Airik Hestad’ın ceza yayı üzerinde verdiği pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncu ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera’nın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakika Dries Mertens’in ceza yayı üzerinde pasında topla buluşan Tete, ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

66. dakikada Emil Breivik’in rakiplerini geçerek soldan ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Eirik Hestad’ın uzak köşeye ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topu önüne alan Veton Berisha, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta karşı karşıya pozisyonda Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

90+3. dakikada sağ taraftan Angelino’nun kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 2-1



Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 90), Tete (Cedric Bakambu dk. 80), Dries Mertens (Kaan Ayhan dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 72), Mauro Icardi

Yedekler: Güney Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Molde: Jacob Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon (Mathias Lövik dk. 22 (Magnus Grodem dk. 85)), Markus Kaasa (Eirik Hestad dk. 21), Sivert Mannsverk, Emil Breivik (Kristian Eriksen dk. 76), Kristoffer Haugen, Magnus Eikrem (Veton Berisha dk. 76), Ola Brynhildsen

Yedekler: Oliver Petersen, Peder Levrik, Benjamin Hansen, Eric Kitolano, Anders Hagelskjaer, Harun Ibrahim, Niklos Odegard

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Mauro Icardi (dk. 7 pen.), Angelino (90+3)(Galatasaray), Eirik Hestad (Molde)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Sivert Mannsverk, Erling Moe, Sivert Mannsverk, Veton Berisha (Molde)