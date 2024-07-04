İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı.

Yıldız oyuncular o dönem sadece 20.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARA TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı soruşturmayla ilgili, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

“Bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Ayrıca Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.