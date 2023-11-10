Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Wiltry’nin ortasında Tekpetey'in kafa vuruşu kaleci Livakovic'te kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada hızla topu rakip sahaya taşıyan Ferdi, ceza sahası içindeki Batshuayi’ye pasını aktardı. Sol çaprazda topla buluşan Batshuayi’nin meşin yuvarlağı düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Sluga topu oyun alanına çeldi.

56. dakikada Ferdi’nin uzun pasıyla topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada Batshuayi’nin ceza yayı sağından yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top direk dibinden dışarı gitti.

90+2. dakikada hızlı gelişen Ludogorets atağında sol kanattan Nedyalkov’un pasında Witry ceza sahası içinde dengesini kaybederken, topu önünde bulan Rwan topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Ludogorets

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vlcek

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Caio Vidal (Mounir Chouiar dk. 79), Tekpetey (Delev dk. 71), Duah (Rwan dk. 72)

Yedekler: Sergio Padt, Hristov, Georgi Terziev, Son, Sundberg, Heister, Yankov, Nedelev, Tissera

Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Umut Nayir dk. 76), Miha Zajc (Szymanski dk. 63), Ryan Kent (İrfan Can Kahveci dk. 63), Tadic (Cengiz Ünder dk. 76), Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Dzeko, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Piotrowski (dk. 18), Rwan (dk. 90+2) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Nedyalkov, Gonçalves, Caio Vidal, Russo (Ludogorets), Crespo, Zajc, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki galibiyet serisi de bitti

Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorests’e 2-0 mağlup olurken Avrupa Konferans Ligi’nde bu sezonki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets Razgrad ile karşılaştı. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk mağlubiyetini elde etti. İlk 3 maçını kazanarak 9 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, eleme turlarında da oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Süper Lig’in 11. haftasında da Trabzonspor’a mağlup olan sarı-lacivertliler, son 2 resmi maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Bulgar ekibi, puanını 6’ya yükseltirken, grubun diğer maçında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, grubun 5. karşılaşmasında 30 Kasım’da Nordsjaelland’a konuk olacak.

İlk kez gol atamadı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi’nde başarılı sonuçlar alarak galibiyet serisi elde eden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamadı. Kanarya, 21 mücadelede rakip filelere 60 gol gönderdi.

Yusuf Akçiçek ilk kez

17 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe forması giydi. Savunma oyuncuları Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku gibi isimlerin sakatlıkları nedeniyle özellikle stoper bölgesinde sıkıntı yaşanırken, Samet Akaydin’in de UEFA listesinde olmaması nedeniyle bugün İsmail Kartal, stoperde Jayden Oosterwolde ile birlikte Yusuf Akçiçek’i tercih etti. Genç oyuncu, bu sezon U19 takımı ile 5 kez sahaya çıkarken, 2 kez de gol sevinci yaşadı. Yusuf, Ludogorets karşısında mücadeleye 11 başlarken, kariyerinde ilk kez A takım forması giydi.