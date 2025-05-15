Buna göre, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 224 bin 973 olan toplam ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişiye yükseldi.

Sanayi geriledi, ticaret-hizmet sektöründe artış sürüyor

Sektörel bazda değerlendirildiğinde; sanayi sektöründe çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında azalma gösterdi. İnşaat sektöründe ise herhangi bir değişim yaşanmazken, ticaret-hizmet sektöründeki ücretli çalışan sayısı yüzde 2,7 oranında arttı. Bu veriler, sanayide daralma eğiliminin sürdüğünü gösterirken, hizmet sektörü istihdamında hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor.

Aylık bazda hafif düşüş yaşandı

2025 Mart ayı, bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise ücretli çalışan sayısında yüzde 0,2’lik bir düşüş gözlendi. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi ve inşaat sektörlerinde aylık bazda yüzde 0,7’lik azalış yaşanırken, ticaret-hizmet sektöründe çalışan sayısı yüzde 0,1 oranında arttı.

Bu veriler, mevsimsel etkilerle birlikte sektörler arası istihdam dengesinde kısa vadeli dalgalanmaların sürdüğüne işaret ediyor.