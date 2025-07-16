Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15 milyon 698 bin 674 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak sektörler özelinde bakıldığında tablo farklılaşıyor.

Sanayi gerilerken, inşaat ve hizmet istihdamı arttı

TÜİK verilerine göre, 2025 Mayıs ayında sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,1 oranında azaldı. Öte yandan inşaat sektörü aynı dönemde yüzde 4,6’lık, ticaret-hizmet sektörü ise yüzde 2,9’luk istihdam artışıyla dikkat çekti.

Aylık değişim sınırlı kaldı

Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla toplam ücretli çalışan sayısında bir değişim yaşanmadı. Alt sektörlere bakıldığında ise sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,6 oranında gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,1; ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,3 oranında artış görüldü.

Sanayi sektörü alarm veriyor

Özellikle sanayi sektöründe hem yıllık hem aylık bazda gözlenen düşüş, sektördeki üretim temposunun yavaşladığına ve firmaların istihdamda frene bastığına işaret ediyor. Buna karşın, inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam artışı, iç talep ve altyapı yatırımlarının sürdüğünü gösteriyor.