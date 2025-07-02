TÜVTRANS, yeni araçlarını Tırsan’ın Adapazarı’nda bulunan Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören ile teslim aldı. Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene TÜVTRANS ortakları Murat Yıldız ve Enes Çelik ile TÜVTRANS Baş Şoförü Müştak Aydın ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci katıldı.

Ağır nakliye ve proje taşımacılığı alanında faaliyet gösteren TÜVTRANS, trafo, deniz taşıtları, endüstriyel makineler, iş makineleri ve benzeri yüklerin nakliye hizmetlerini sunuyor. Firma, yurt içi taşımaların yanı sıra yurt dışı operasyonlarında da ağırlıklı olarak Avrupa ve Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan başta olmak üzere BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri rotasında hizmet veriyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, yaptığı açılış konuşmasında “Avrupa’nın en yüksek kapasite ve çeşitlilikte ödüllü Ar-Ge Merkezlerimiz, prototip ve test altyapımızda, uzman mühendislerimiz ile geliştirip en yüksek kalite ve dayanıklılıkla ürettiğimiz ağır nakliye araçlarımızla müşterilerimizin rekabetçiliğini arttırmaya devam ediyoruz. Ağır nakliyede yoğunlaşma vizyonuyla hizmet veren TÜVTRANS Tırsan araçları ile rekabetçiliklerini arttıracaktır. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“SAHA TECRÜBEMİZ VE TIRSAN MÜHENDİSLİK GÜCÜ İLE EN YÜKSEK KALİTEDE HİZMET SUNUYORUZ”

TÜVTRANS ortaklarından Murat Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “TÜVTRANS kurucu kadrosu uzun yıllar ağır nakliye sektörüne emek vermiş, bu işin mutfağında tecrübe kazanarak uzmanlaşmış bir kadro. Yüksek hizmet kalitesi odağı ile hem yurt içinde hem de Avrupa ve BDT ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı rotalarında hizmet veriyoruz. Yeni yatırımımız ile operasyonlarımızda daha da güçlendik.”

TÜVTRANS ortaklarından Enes Çelik ise yaptığı açıklamada “Bu yatırımı yapmadan önce saha ekiplerimizle detaylı bir çalışma yürüttük. İhtiyaçlarımızı belirledikten sonra da Tırsan ile bu ihtiyaçları masaya yatırdık. Saha ve operasyon tecrübemizle Tırsan’ın mühendislik gücünü birleştirerek en ideal çözümü tespit ettik. Tırsan’ın Ar-Ge yetkinlikleri bu çözümde kilit rol oynadı. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi.

JUMBO PLATFORM T.SPJ ÖZELLİKLERİ

Tırsan Jumbo Platform, 925 mm platform yüksekliği, 6.600 kg boş ağırlığı ve omega profilli sert tahta tabanı ile ağır nakliye operasyonlarında operasyonel esneklik sağlıyor.

40 adet yük bağlama halkası,56 adet spanzet yuvası ve 16 adet dikme baba yuvası ile donatılan Tırsan Jumbo Platform, farklı boyut ve ağırlıktaki yüklerin maksimum yük güvenliği ile yüklenmesine imkan sağlıyor. Ağır yüklerin yanı sıra konteyner kilitlerine sahip araç, 20 ft. konteynerlerin taşınmasında da kullanılıyor.

Tırsan’ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde uygulanan, standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama uygulaması ile de pas yürümesine karşı 10 yıl garanti altına alınıyor.